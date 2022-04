Investire Sgr vende Arcadia Center a Milano per 35,7 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

InvestiRE Sgr Spa (Gruppo Banca Finnat) ha sottoscritto il contratto di compravendita per la cessione del complesso immobiliare Arcadia Center, a Milano in via Grosio, di proprietà del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso “Immobilium 2001”, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana e gestito dalla Sgr stessa. L’immobile è costituito da due piani sottoterra e sei piani fuori terra oltre il piano copertura ed è stato ceduto per un prezzo complessivo pari a 35,7 milioni di euro.

L’edificio rappresenta uno dei più significativi interventi di valorizzazione immobiliare condotti nel biennio 2018/2019 da InvestiRE Sgr, al termine del quale è stato scelto come headquarters di uno dei principali provider di servizi finanziari e di mobilità al mondo. La sostenibilità dell’investimento, l’ambizione del progetto architettonico e l’efficacia della strategia di marketing sono stati gli elementi fondamentali che hanno permesso all’edificio di diventare uno degli esempi paradigmatici di rigenerazione urbana grazie anche al concept visionario, capace di ridare vita a un edificio degli anni Settanta.

Loading...

«Le scelte di investimento applicate ad Arcadia Center si sono già dimostrate vincenti in fase di commercializzazione, con l’ingresso di un tenant di primario standing: il successo delle strategie costruttive si inserisce nella nuova visione di una Milano policentrica, un concetto di città con più nuclei vitali contraddistinta da architetture di livello anche fuori da centro» ha dichiarato Rosario Grimaldi, head of Office, Retail & Alternative di InvestiRE Sgr. Dils e Bnp Paribas Real Estate Advisory hanno agito per InvestiRE Sgr in qualità di advisor per la vendita.