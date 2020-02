Investitori a caccia di BTp: 50 miliardi di domanda per il titolo a 15 anni Nuovo massimo storico dopo i 48 miliardi attratti dal trentennale emesso a metà gennaio di Maximilian Cellino

Ancora una domanda record per i titoli di Stato italiani. Dopo i 48 miliardi di euro attirati dal trentennale a metà gennaio, il nuovo BTp benchmark a 15 anni collocato oggi dal Tesoro attraverso un sindacato di banche ha addirittura riscosso una domanda complessiva superiore ai 50 miliardi di euro. Agli investitori instituzionali sono poi finiti titoli per 9 miliardi a un tasso annuo dell’1,45% (pagato in due cedole semestrali) e a un prezzo di poco sotto la pari (99,513) che fissa all’1,49% il rendimento a scadenza.

Deboli gli altri BTp sul secondario

Il collocamento - che è stato effettuato mediante sindacato,

costituito da cinque lead manager, Goldman Sachs Int. Bank,

Morgan Stanley, Nomura, Société Générale Inv. Banking e

UniCredit e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani

in qualità di co-lead manager - è giunto sul finire di una giornata in cui i titoli di Stato italiani, al pari dei restanti europei, avevano subito moderate vendite, legate probabilmente anche alla concomitante audizione del presidente Bce, Christine Lagarde, di fronte all’Europarlamento.

Attesa per le aste di domani e giovedì

Il rendimento del BTp decennale è cresciuto di 2 centesimi a llo 0,97%, mentre lo spread BTp/Bund si è mantenuto fermo intorno ai 136 punti base. Domani il Tesoro collocherà fino a 6 miliardi di BoT a 12 mesi a tassi negativi, mentre giovedì è in programma un’operazione che riguarda BTp a 3 e 7 anni per un importo massimo di 5 miliardi, di taglia inferiore al consueto anche per tener conto del collocamento odierno del BTp a 15 anni.

