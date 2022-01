Investitori positivi sull'economia italiana, sale il Sentiment Index di Cfa-Radiocor

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Gli investitori professionali italiani certificati CFA restano positivi sulle prospettive dell’economia domestica nei prossimi sei mesi, con il Sentiment Index che registra un valore pari a 17,1 punti, in rialzo rispetto alla precedente rilevazione. Sono i risultati del sondaggio di gennaio, svolto da CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor presso i suoi soci tra il 20 e il 31 dicembre. Al sondaggio hanno partecipato 41 professionisti.



View positive anche su Eurozona e Stati Uniti



Il 63% circa dei partecipanti ritiene positiva la situazione attuale dell’economia italiana mentre il 32% vede l'economia italiana in una condizione di stabilità. In termini di aspettative sui prossimi sei mesi il 43,9% degli intervistati prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche (+12,3% rispetto al mese scorso), il 29,3% condizioni invariate (-10,2% rispetto a dicembre) ed il 26,8% prevede un peggioramento (-2,1% rispetto al mese scorso). La differenza tra coloro che risultano ottimisti sulle prospettive dell’economia italiana, rispetto ai pessimisti è pari a 17,1 un valore che rappresenta il “CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index” per il mese di gennaio 2022. Il dato risale di circa 14 punti rispetto alla precedente rilevazione, segnalando un generale ottimismo da parte degli operatori finanziari. Restano positive, riporta l'indagine, anche le view sul prossimo semestre per l'Eurozona (+14,6 punti il Sentiment Index) e, sebbene in misura minor, anche per gli Stati Uniti (+7,5 punti).

Ancora ottimismo su azionario, dollaro si apprezzerà

Si ridimensionano inoltre le aspettative per un incremento dei prezzi al consumo in tutte le aree nei prossimi sei mesi, in particolare negli Usa dove il tasso di inflazione è previsto prevalentemente invariato permangono le previsioni di un incremento dei tassi di interesse, sia sulle scadenze a breve (in particolare negli Stati Uniti) che a lunga della curva dei rendimenti. Ancora positive le previsioni sui mercati azionari, ma in questo ambito scende leggermente il numero degli ottimisti. Sulle valute prevalgono le aspettative per un apprezzamento del dollaro e dello yen sull'euro. Infine, sul petrolio si prevede, nel complesso, un aumento dei prezzi rispetto agli attuali livelli.