Invimit mette all’asta 320 immobili per oltre 120 milioni in 35 città

Pubblicata l’asta 2022 – da parte di Invimit Sgr Spa (la società di gestione del risparmio partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze) – che prosegue il percorso di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il bando offre in vendita 320 unità tra abitazioni e uffici, di cui 20 asset cielo-terra, per un controvalore di circa 123 milioni di euro. Non solo. La società inoltre propone in locazione anche 110 asset per il settore terziario - commerciale e direzionale - con contratti di sei anni, rinnovabili.

Gli asset sono distribuiti tra 35 città in 13 regioni italiane: Roma, Milano, Venezia, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Novara, Padova, Como, Sabaudia, Terni, Perugia, Albano Laziale, Alessandria, Arezzo, Brescia, Cremona, Forlì, Tarvisio, Ivrea, Palermo, Guidonia, Udine, Busto Arsizio, Rimini, Chieti, Mantova e Sassari.

«L’asta degli immobili di quest’anno si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico di Invimit, che nell’ultimo triennio ha raggiunto un valore di oltre 350 milioni di euro di venduto» ha dichiarato Giovanna Della Posta, amministratore delegato di Invimit –. Il successo della strategia che abbiamo sviluppato con l’intera squadra di Invimit è confermato anche dall’aumento del numero di città coinvolte nella procedura e dalla varietà delle modalità di offerta degli asset in gestione, che quest’anno prevede anche più di cento immobili offerti in locazione ad investitori e clienti».

«La piena valorizzazione dello straordinario patrimonio immobiliare italiano – ha dichiarato Trifone Altieri, presidente di Invimit – è uno strumento chiave per il rilancio attuale e futuro del Paese».

Le offerte relative agli immobili in vendita sono consultabili sul sito della società (sezione “Vetrina Immobili”) . Cliccando su “unità frazionate” o “unità cielo-terra” si potrà scaricare la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte. Le procedure di commercializzazione descritte nel Regolamento consultabile sul sito sono semplici e trasparenti e consentono la massima accessibilità degli interessati. L’aggiudicazione all’asta verrà coordinata da un notaio a garanzia della parità di trattamento tra tutti i partecipanti.

Il numero verde per prenotare i sopralluoghi è 800.190.569. Anche per le locazioni, si può cliccare sul banner dedicato.