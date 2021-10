Invimit vende 474 immobili per oltre 155 milioni

2' di lettura

Maxi cessione di Invimit. La Sgr, società partecipata al 100% dal ministero dell'Economia, mette in vendita circa 474 unità tra abitazioni, negozi e uffici, di cui 21 asset cielo terra, per un controvalore di oltre 155 milioni di euro.

«La procedura di vendita di questi immobili - ha spiegato Giovanna Della Posta, ad di Invimit - si distingue sul mercato immobiliare per la trasparenza delle procedure, la varietà delle tipologie di asset offerte e la semplicità di acquisto» ha dichiarato Giovanna Della Posta, AD di Invimit Sgr.

L’asta si inquadra nel più ampio programma di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico che nell’ultimo biennio ha totalizzato circa 320 milioni di euro di venduto, incrementando i risultati raggiunti nel biennio precedente.

«I risultati e la soddisfazione dei nostri investitori e clienti - ha concluso Della Posta - ci confermano che siamo sulla strada giusta e che il patrimonio pubblico, valorizzato e correttamente dismesso, è una importante fonte di creazione di valore per il Paese».



La distribuzione territoriale

La distribuzione territoriale degli asset è ampia e varia, potendo contare su una presenza all'interno del mercato immobiliare di 33 città italiane: Roma, Milano, Venezia, Torino, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Novara, Padova, Como, Lecce, Sabaudia, Terni, Perugia, Albano Laziale, Alessandria, Arezzo, Brescia, Cremona, Forlì, Tarvisio, Ivrea, Palermo, Udine, Busto Arsizio, Chieti, Mantova e Sassari.

Dove consultare le offerte

Le offerte sono consultabili sul sito della società - sezione “Vetrina Immobili”. Cliccando su “unità frazionate” o “unità cielo-terra” si potrà scaricare la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte. Il numero verde per prenotare i sopralluoghi è 800.190.569. Gli immobili possono essere acquistati da privati cittadini o investitori, seguendo poche semplici istruzioni riepilogate nel tutorial scaricabile all'indirizzo) o richiedendo supporto all'indirizzo vendite@invimit.it