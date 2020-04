Invitalia, a 50 aziende incentivi alla riconversione per produrre mascherine

Sono 102 le imprese in totale ammesse agli incentivi del Curaitalia, la misura che con una dotazione di 50 milioni di euro favorisce la produzione di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale (ventilatori, camici e tute di sicurezza, disinfettanti e kit diagnostici): 65 progetti provengono da imprese che hanno deciso di riconvertire gli stabilimenti e 37 prevedono ampliamenti dei siti produttivi di Andrea Gagliardi

Dalla Piave Maitex di Feltre (tessuti elastici per costumi, intimo e abbigliamento sportivo) alla Boccadamo di Frosinone (gioielli ), alla Fabi di Macerata (storico calzaturifici), a Idea Plast, Valigeria Roncato e Meca2 (tre aziende del Padovano specializzate nella produzione di valigie) al maglificio Santini di Bergamo, allo stabilimento di Sant'Agata Bolognese di Automobili Lamborghini, alla Fippi di Rho (pannolini per bambini). Sono tante le aziende che hanno avviato un percorso di riconversione, per la realizzazione di mascherine protettive, di fronte all’acuirsi dell’emergenza coronavirus. Tanto più che la fase 2 a partire dal 4 maggio sarà caratterizzata dall’uso di mascherine sui mezzi pubblici e nei luoghi di lavoro.

102 aziende ammesse agli incentivi

Ma nel decreto Cura Italia del 17 marzo, definitivamente convertito in legge il 24 aprile, c’è una norma specifica che stanzia 50 milioni di euro per sostenere le aziende che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale (ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza, disinfettanti e kit diagnostici). Il fondo è gestito da Invitalia. Finora sono 102 le imprese ammesse agli incentivi. La Lombardia è al momento la regione con il maggior numero di aziende finanziate (16), seguita dalla Toscana con 13 e da Emilia Romagna e Campania con 11. A meno di un mese dalla partenza dello sportello, lo scorso 26 marzo, sono giunte a Invitalia 635 domande di finanziamento da tutte le aree del Paese, valutate con un iter semplificato per accelerare i tempi. E le richieste continuano ad arrivare.

La aziende finanziate

Dei 102 progetti finora approvati, 65 provengono da imprese che hanno deciso di riconvertire gli stabilimenti, mentre 37 prevedono ampliamenti dei siti produttivi. In particolare tra le imprese ammesse alla riconversione, 50 su 65 (il 76,9%) hanno deciso di far convergere tutta o parte delle attività sulla produzione di mascherine. Tra queste la Parmon di Catania (prodotti per l'igiene), la Dienpi di San Benedetto del Tronto (accessori per l'abbigliamento e le calzature), la Sp Plastic Creating di Fermo (stampaggio ad iniezione di materie plastiche).

Concesse agevolazioni per 36 milioni di euro

Le agevolazioni concesse ammontano finora a 36 milioni di euro (sui 50 totali disponibili). E gli investimenti complessivi superano i 48 milioni di euro. È previsto infatti un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni . Per il 25% del programma di spesa non coperto, è possibile ricorrere ai finanziamenti di Mediocredito Centrale. Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento (ad esempio 100% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 15 giorni). La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro.