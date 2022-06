Invitalia, finisce l’era Arcuri: al vertice arrivano Rocco Sabelli e Bernardo Mattarella

Fase cruciale per Invitalia

Il rinnovo dei vertici della società deciso dal governo Draghi giunge in una fase cruciale dell'attività di Invitalia, chiamata a gestire, oltre alla normale attività di incentivazione alle imprese, anche alcuni bandi relativi a misure dello Sviluppo economico finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a partire dai contratti di sviluppo per le principali filiere produttive. Non solo.

Invitalia è in questo momento il soggetto centrale nel complicato piano di rilancio della siderurgia italiana, in ragione della sua partecipazione in Acciaierie d'Italia (l'ex Ilva). La partecipazione, attualmente di minoranza (38%), salirà al 60% mettendo lo Stato in maggioranza, ma solo a metà 2024 quindi con due anni di ritardo rispetto ai piani iniziali.

Invitalia è anche il soggetto che è stato scelto dal ministro dello Sviluppo economico - con una norma creata con la gestione Stefano Patuanelli e cavalcata anche dall'attuale ministro Giancarlo Giorgetti - per rappresentare lo Stato, in minoranza, nelle aziende in crisi al centro di progetti di riconversione e rilancio da parte di operatori privati (con il cosiddetto Fondo di salvaguardia per la prosecuzione dell'attività d'impresa).