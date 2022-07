Invitalia, al via tre maxi gare per la sanità territoriale

Al massimo 4 lotti per concorrente

Le procedure sono state suddivise in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub-lotti relativi alle singole prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori o opere pubbliche (servizi tecnici; servizi di verifica della progettazione; lavori; lavori in appalto integrato e servizi di collaudo). Le gare hanno rispettivamente il valore di 2,198 miliardi, 458 milioni e 430 milioni. Ogni concorrente potrà aggiudicarsi al massimo 4 lotti.

Rispetto ai target regionali il 76% delle Case della Comunità e 80% degli Ospedali della Comunità delle 16 regioni coinvolte verranno gestite con le procedure aggregative dell’Accordo Quadro. Che rappresenta uno strumento di supporto alla governance dell’intervento Pnrr con vantaggi sia per la Pubblica amministrazione che per il mercato: permette infatti di avviare contestualmente tutte le procedure d’appalto relative alle fasi prestazionali utili all’attuazione dell’intervento e, al tempo stesso, consente al mercato di organizzare per tempo l’offerta (sub-fornitori, materiali), a fronte di una domanda ingente e contemporanea. In particolare l’ottimizzazione del numero delle procedure d’appalto (3 procedure «aperte» al posto di circa 3.600 procedure), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, consentono agli uffici gare delle imprese di predisporre più offerte per singola procedura o per procedure strutturate in modo analogo, con conseguente riduzione dei tempi collegati alla gestione di queste attività.

Riforma attesa che ora attende gli investimenti in personale

L’avvio dei cantieri della nuova Sanità territoriale con la costruzione delle Case di comunità e degli ospedali di comunità è il primo passaggio di una riforma molto attesa che ora aspetta anche gli investimenti per il personale che dovrà lavorarci dentro: dagli infermieri di famiglia e di comunità ai medici fino agli operatori e assistenti sociali. Uno step fondamentale da far partire subito per evitare che si costruiscano “scatole vuote” o cattedrali nel deserto come già accaduto in passato per la Sanità.