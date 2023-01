“Invitation au voyage” al Parco della Musica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A Roma, al Parco della Musica serata dedicata alla musica vocale da camera intitolata “Invitation au voyage”, con la voce della soprano Sandrine Piau e autori come Schubert, Wolf, Liszt, Duparc, Debussy, ma anche due donne, come Clara Schumann e Lili Boulanger. A Napoli, nel Teatro che è stato la casa di Eduardo De Filippo, una novità con musiche, una piccola opera di teatro musicale concepita da Valeria Parrella e Paolo Coletta; è un “colpo grosso”, nel senso proprio del genere di noir così in voga nel cinema degli anni '50: come Topkapi, I soliti ignoti e La banda degli onesti.



Roma

Il 1 al Parco della Musica bel programma con la soprano Sandrine Piau e il pianista David Kadouch, intitolato “Invitation au voyage”; da Schubert a Debussy via Wolf, ma scoprendo anche tre Lieder di Clara Schumann e quattro chansons di Lili Boulanger (sorella della più nota Nadia). I testi musicati sono di Goethe, Claudius, Heine, Schiller, Mörike, Baudelaire e Hugo. Così la cantante francese ha voluto descrivere questo percorso musicale: «Il viaggio, in tutte le sue forme, è stato per me e David Kadouch il fil rouge del nostro primo recital insieme. Dalla ricerca di un altrove immaginato (tanto quanto inaccessibile?) al passaggio definitivo verso la morte, disegna la mappa delle nostre aspirazioni, dei nostri ostacoli, ma anche delle 'belle fughe‛ che la vita ci offre. È in queste peregrinazioni, dove la malinconia è sovrana, che si annida il nostro viaggio musicale. Perché se si conosce la fine del viaggio, ‛la via di mezzo' è ricca di emozioni che ci travolgono».



Loading...

Napoli

Fino al 5 al Teatro S. Ferdinando (la celebre sala di Eduardo De Filippo) “Il segreto del talento”, commedia per musica di Valeria Parrella e Paolo Coletta; con Teresa Saponangelo – che ricordiamo protagonista nel film di Sorrentino “E' stata la mano di Dio” - e Elisabetta Valgoi; e l'Ondanueve String Quartet. A metà tra un'opera buffa e un songspiel, seguiamo le due attrici che, ladre improvvisate per necessità, sono due donne in crisi, due artiste, sorprese nel loro disperato tentativo di uscire dal cono d'ombra in cui sono piombate. Ci fanno sorridere, e intanto continuano a rimandare il loro personale appuntamento con il destino: sembrano ignorare che questa inattesa «commedia di rapine», offra loro l'occasione per ritrovare la luce.

Lezioni di Musica

Ogni sabato e domenica alle 9 possiamo ascoltare su Radio3 Rai le “Lezioni di Musica”, di grande e sicuro interesse e piacevolezza; ma su Raiplaysound possiamo trovare tutte le puntate, di tutti gli anni precedenti. Compositori e musicologi aiutano gli ascoltatori nella comprensione dei vari pezzi, con un linguaggio accattivante e commenti anche durante l'esecuzione delle musiche. Si va dall'esplorazione di interi cicli sinfonici o cameristici ai grandi autori del Novecento e alla musica degli ultimi decenni; molti esempi, spesso eseguiti dal vivo al pianoforte, seguiti poi dall'ascolto del pezzo intero.