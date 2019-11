Invito a casa di un collezionista Svelate 24 collezioni private di arte contemporanea con il programma Private Collection di Sabrina Donadel di Marilena Pirrelli

Sabrina, Nadia, Paolo con opera Urs Luthi

3' di lettura

Dopo lunga frequentazione i collezionisti ci invitano nelle loro case, luoghi spesso segreti, riservati a pochi, dove le opere, scelte una per una, li accompagnano nella loro vita. Poter entrare in una dimora e vedere una collezione privata è un privilegio, non per tutti. Su SkyArte ogni lunedì alle ore 20.45 (canali 120 e 400 di Sky) e su Sky On Demand, è in onda la terza edizione di Private Collection.

La trasmissione – ideata nel 2013, prodotta e condotta dalla giornalista e conduttrice Sabrina Donadel, appassionata d’arte e instancabile visitatrice di mostre, gallerie, musei, biennali e fiere – che ci accompagna nelle dimore di questi super appassionati d’arte con leggerezza. In tutto dall’inizio sono raccontate 24 collezioni di arte contemporanea, in cicli di otto puntate iniziate il 28 ottobre, con la regia di Stefania Vialetto.

Alain Servais racconta la sua collezione a Private Collection su SkyArte

In ogni puntata Donadel incontra in esclusiva nelle loro case prestigiosi collezionisti italiani e internazionali che raccontano le opere acquistate dei più importanti artisti. Nella prossima, in onda il 25 novembre alle 20,45, Private Collection presenta Nadia e Paolo Brodbeck (in foto insieme a Sabrina Donadel), padre e figlia, che ci introducono nella loro collezione d'arte costruita in trent'anni di passione e nella Fondazione di famiglia che ha sede in una ex fabbrica di liquirizia di Catania, molto legata al territorio.

«Per molti l’arte contemporanea viene considerata solo un privilegio inaccessibile e poco comprensibile– ci spiega Sabrina – ma quando poi, attraverso le parole di chi la ama e la ricerca, finalmente incontriamo l’opera d’arte il velo si squarcia e la bellezza e la sua ragion d’essere ci appaiono». Una piccola clip seppiata sull’opera, intima quasi un ricordo familiare, conduce per mano il visitatore catodico verso l’artista, verso mondi spesso lontani ma che ci fanno riflettere sulle questioni di oggi, che ci toccano profondamente.

«Ogni puntata vede protagonista un collezionista di arte contemporanea che incontro nel suo spazio domestico e, attraverso una chiacchierata informale, in trenta minuti proviamo a raccontare questo “atto d'amore”, come mi piace chiamarlo» ci spiega Donadel.