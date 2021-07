Inwit acquisisce 700 impianti di galleria da Vodafone per 70 milioni

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Via libera da cda di Inwit all'acquisto da Vodafone di circa 700 impianti radioelettrici che coprono 1.000 km di gallerie autostradali e 40 sistemi Das. Il pacchetto di tunnel, si legge in una nota, include tratte significative nei collegamenti nazionali per numerosità, conformazione ed esigenza di copertura cellulare in galleria e, con la loro acquisizione, posiziona Inwit come player nazionale di connettività di lungo termine nel segmento stradale. L’accordo, che si configura come acquisizione di ramo d’azienda, avverrà per un corrispettivo pari a circa 70 milioni di euro. Il closing è atteso tra il terzo e il quarto trimestre 2021 e, contestualmente al closing, Inwit e Vodafone Italia sottoscriveranno un accordo di servizi per l’ospitalità di Vodafone Italia sugli impianti ricompresi nel perimetro oggetto di compravendita.

La tabella di marcia dell'operazione



L’acquisizione, prosegue la nota, posiziona Inwit "come player nazionale di connettività di lungo termine nel segmento stradale. In linea con il piano di investimenti, Inwit prevede, a valle dell'acquisizione, i "necessari adeguamenti tecnologici di queste infrastrutture per garantire il servizio di pubblica utilità e il continuo miglioramento della connettività fornita dagli operatori ai viaggiatori". L’operazione si "inserisce nel percorso di digitalizzazione a supporto delle smart road, che necessiterà di sistemi Internet of Things per "acquisire e trasmettere informazioni relative allo stato dell’infrastruttura viaria e per le attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza". I circa 40 sistemi Daqs (Distributed Antenna System), sistema di antenne che supporta una varietà di tecnologie per ottimizzare le coperture indoor in location ad alta pedonabilità, garantiscono "una ricezione più efficace dei servizi di telecomunicazione mobile e sono messe a disposizione di tutti gli operatori mobili. Tra i Dsa rientranti nell’operazione si segnalano alcuni importanti hotel, stadi, strutture sportive ed uffici".

Loading...