Inwit ben impostata dopo avvio prima tranche buyback da 150 mln

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In luce Inwit a Piazza Affari dopo l'annuncio dell'avvio di una prima tranche di buyback. I titoli della società delle torri mettono a segno una delle migliori perdormance del FTSE MIB. Dopo il recente nulla osta da parte di Consob, Inwit ha avviato la prima tranche di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 150 milioni di euro, nell’ambito del piano di riacquisto autorizzato per 300 milioni. La prima tranche si concluderà entro il 15 marzo 2024 e sarà effettuata in linea con i termini stabiliti e le condizioni definite dall’autorizzazione assembleare.

Gli analisti di Intermonte, che sul titolo hanno giudizio buy e target di prezzo a 15,5 euro, indicano che «il piano di buyback fino a 300 milioni sarà eseguito tra 2023 e 2024 e contribuirà a dare un interessante supporto al titolo», aggiungendo che l'operazione annunciata nel Regno Unito tra Vodafone e CK Hutchison offre un «readacross positivo per Inwit da un eventuale consolidamento anche in Italia». Per Equita la notizia dell'avvio del piano di riacquisto azioni proprie è «attesa e in linea con le nostre stime che includono 100 milioni di buyback nel 2023 e ulteriori 200 milioni nel 2024».