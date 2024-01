Inwit in calo dopo downgrade Kepler e taglio target price

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata di vendite su Inwit che, a Piazza Affari (FTSE MIB) scivola in fondo al listino. Kepler ha declassato il rating della società a reduce da hold, con target price a 10,50 euro da 11 euro. In particolare, la casa d'affari ritiene che «dopo una forte performance dei prezzi delle azioni rispetto ai concorrenti nel 2023, guidata da una solida esecuzione, dal miglioramento delle guidance per il 2023, dalla speculazione su fusioni e acquisizioni e dal perno dei rendimenti obbligazionari, vediamo ulteriori sfide e difficoltà nei prossimi anni (sia sul volume che sui prezzi), con rischi per il consenso e la guidance per il 2026». Secondo gli analisti ci sono «poche opportunità di generare valore attraverso una migliore allocazione del capitale. Pertanto, declassiamo il nostro rating da Hold a Reduce».

Intanto, la società ha formalizzato l’opzione per estendere da aprile 2025 ad aprile 2027 il termine di scadenza del sustainability-linked Term Loan da 500 milioni di euro. Una operazione che secondo Intermonte «permette ad Inwit un ulteriore miglioramento della struttura del debito con l’allungamento delle scadenze, spostando al 2026 la prima necessità di rifinanziamento».