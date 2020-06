Ftse Mib: entrano Inwit e Interpump, escono Ferragamo e Bper Due nuovi ingressi e due uscite nel Ftse Mib, il principale listino di Piazza Affari. Easyjet e Carnival fuori dal Ftse 100 a Londra

Due nuovi ingressi e due uscite nel Ftse Mib, il principale listino di Piazza Affari. Il Comitato tecnico del Ftse Mib ha rivisto il paniere, con modifiche che diventeranno effettive dopo la chiusura del 19 giugno, quindi dalla seduta del 22 giugno. Entrano nell'indice principale Inwit e Interpump e escono Salvatore Ferragamo e Bper. Nella lista di riserva ci sono Bper, Unipolsai, Iren e Brembo. Con riferimento alla revisione trimestrale, il 15 giugno Ftse Russel pubblicherà il numero di azioni e pesi di investibilità effettivi, dopo la chiusura delle negoziazioni del 19 giugno.

Ferragamo, che ha una capitalizzazione intorno ai 2,3 miliardi di euro, intanto ha concluso la seduta di oggi in rialzo (+5,6% a 13,64 euro), così come Bper (+3,2% a 2,31 euro), che conta una capitalizzazione di circa 1,2 miliardi. Inwit ha chiuso in calo (-1% a 9,25 euro) con una capitalizzazione sugli 8,8 miliardi, e Interpump in positivo (+2,8% a 29,24 euro), con quasi 3,2 miliardi di capitalizzazione.

A 5 anni esatti dal primo giorno di quotazione il 22 giugno 2015, la promozione al listino principale nel Ftse Mib «è un importante riconoscimento alla solidità e alle potenzialità della realtà nata dall'incorporazione di Vodafone Towers» . ha commentato l'Amministratore Delegato della società, Giovanni Ferigo. Inwit «è ora il principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia e dispone di know how e risorse per supportare al meglio la crescita del settore e del Paese, ampliando il volume della sua attività grazie anche a business innovativi. Siamo certi che la società sarà in grado di rispondere alle aspettative degli azionisti e di tutti i suoi stakeholders» ha sottolineato.

Interpump Group è il maggiore produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione, nonché uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica.

Easyjet e Carnival fuori dal Ftse 100

Novità anche alla Borsa di Londra. La compagnia aerea EasyJet Plc, il produttore di componenti per aerei Meggitt Plc e l'operatore di navi da crociera Carnival Plc sono tra i titoli che escono dall'indice FTSE 100 dopo un ribilanciamento trimestrale basato sulle capitalizzazioni di mercato alla chiusura di martedì.

La catena di negozi per la casa B&Q e il gruppo di riparazioni domestiche HomeServe Plc si sono guadagnati la promozione al benchmark dall'indice FTSE 250 a media capitalizzazione, grazie al maggior tempo trascorso in casa durante il lockdown, insieme al gruppo di sicurezza informatica Avast Plc, la cui attività ha beneficiato del maggior tempo speso dal Pc di casa.