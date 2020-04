Inwit giù in Borsa, si allinea a prezzo vendita quota Tim e Vodafone

2' di lettura

Inwit si allinea al prezzo di vendita delle quote detenute da Tim e Vodafone, appena conclusa, con un accelerated book-building riservato a investitori istituzionali. Il titolo, che non ha fatto prezzo in apertura, scende di oltre il 10% in area 9,6 euro, dopo un minimo a 9,31, con volumi elevati. Il titolo ieri aveva chiuso a 10,73 euro. Tim ha annunciato giovedì 23 aprile di aver venduto 41,7 mln di azioni Inwit pari a circa il 4,3% del capitale, al prezzo di 9,60 euro per azione. La stessa quota è stata venduta da Vodafone, con un aumento del flottante di Inwit di più di un terzo. Tim e Vodafone intendono mantenere il controllo congiunto e paritario nella società. La quota di Tim e Vodafone scende dal 37,2 ciascuno al 33,2%. Il titolo Tim sale dell'1,6% a 0,34 euro.

Per analisti decisione inattesa, performance titolo molto forte

"Si tratta di una decisione inattesa - scrivono gli analisti di Equita - in quanto Tim e Vodafone sembravano orientate a cedere il 25% a un private equity o infra fund che sembrava poter offrire valutazioni superiori a quelle di mercato e avrebbe potuto posizionarsi per incrementare ulteriormente la quota in futuro". D`altro canto, sottolineano gli analisti, la performance del titolo Inwit è stata molto forte (+30% da inizio anno) e quindi "è probabile che i prezzi di mercato siano diventati competitivi con quelli offerti dai fondi, oltre al fatto che i fondi potevano avere richieste anche sulla governance". Tim e Vodafone hanno accordato un lock-up di 90 giorni, un periodo relativamente breve.

Titolo più liquido, può entrare nel Ftse Mib a giugno

Per Inwit, anche se il collocamento può creare un po' di pressione, gli analisti si aspettano che possa essere poi assorbito bene "in quanto aumenta la liquidità del titolo che potrebbe entrare nell`indice Ftse Mib già a giugno". Ai prezzi correnti, il titolo ha una valutazione piena per Equita che però lo mantiene in portafoglio alla luce dell'alta visibilità sulle stime, delle opportunità da investimenti 5G e della protezione contrattuale in caso di uno scenario inflazionistico di medio termine (con tassi reali negativi). Per Tim, l`operazione comporta un incasso di circa 400 mln e un capital gain di circa 300 mln. "Non ci sono impatti valutativi su Tim - dice Equita - ma l'operazione accelera il deleverage inorganico, uno dei temi centrali dell`equity story insieme al deleverage organico e alla stabilizzazione dell`Ebitda".

