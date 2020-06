Inwit in salita e Tim in discesa, andamento opposto dopo accordo con Ardian

Operazione attesa, con struttura leggermente differente dalle previsioni. Il closing entro la fine di settembrec

Andamento opposto per Inwit e Telecom a Piazza Affari, dopo che Tim ha concluso l'attesa riorganizzazione delle quote nella società. Tim ha concluso l`accordo con un consorzio di investitori guidato da Ardian per cedere il 49% di un veicolo dove sarà conferito il 30,2% di Inwit (la quota di co-controllo conferita nel patto di sindacato con Vodafone). Il prezzo è di 9,47 euro per azione, cioè il prezzo del placement dell`8% sul mercato di aprile scorso al netto del dividendo ordinario pagato successivamente.

Closing entro fine settembre

Il consorzio avrà dei diritti di governance di minoranza, sia sulla holding che su Inwit, nominando un consigliere sui 5 riservati a Tim. L'accordo dovrebbe chiudersi entro fine settembre ed è soggetto all`autorizzazione ai sensi della disciplina Golden Power e la conferma della Consob che non sia necessaria un`Opa obbligatoria su Inwit. Fino a un 3% ulteriore di Inwit sarà poi rilevato da Canson Capital (fondo guidato da Matteo Canonaco e Marco Patuano) agli stessi prezzi di Ardian (9,47 euro per azione) attraverso un veicolo che vedrà come co-investitore Azimut Private Equity.

Equita: operazione attesa ma struttura leggermente diversa

"L`operazione era attesa - scrivono gli analisti di Equita - seppure la struttura sia leggermente differente. Tim avrà il pieno ed esclusivo controllo del veicolo, ma Ardian potrà esprimere un membro nel cda di Inwit". Inoltre, il 3% ceduto a Canson Capital allo stesso prezzo di 9,47 euro è a premio del 6% sui prezzi di mercato e senza diritti di governance. "Con questa operazione il rischio di overhang dovrebbe venire meno nel breve termine", dice Equita. Vodafone e Tim che attualmente hanno conferito al patto di sindacato di Inwit il 60,2% hanno l`obiettivo di scendere al 50,1%. "Ci pare però improbabile che Ardian abbia interesse a monetizzare a breve, riducendo la quota del veicolo ed inoltre che possa avvenire a prezzi a sconto rispetto a quelli del deal", aggiunge Equita.

