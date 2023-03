Inwit scatta su rumor offerta da socio Ardian con investitori

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatto di Inwit a Piazza Affari. Quando il FTSE MIB è poco mosso, i titoli della società delle torri di trasmissione hanno toccato un massimo toccato a 11,87 euro, mettendo a segno la migliore performance del segmento principale. A spingere le quotazioni, le indiscrezioni stampa riguardo la possibilità che il fondo francese Ardian, già azionista di Inwit, possa realizzare una operazione straordinaria. Secondo quanto riportato dalla Reuters, Ardian (azionista di circa il 30% di Inwit) starebbe sondando con Jp Morgan la possibilità di procedere con un’operazione di take private su Inwit.

Tuttavia, i tempi sarebbero ancora lunghi, in quanto in corso ci sarebbero solo discussioni preliminari. L'operazione potrebbe richiedere il coinvolgimento di un coinvestitore, mentre la presenza di Vantage Tower nel capitale di Inwit con una quota di circa il 33% potrebbe rappresentare un ostacolo alle mire di Ardian. Gli analisti di Intermonte rilevano che il delisting di Vantage Tower potrebbe «rafforzare l’appeal speculativo anche su Inwit, favorendo le condizioni per un’operazione di take private anche su Inwit da parte dello stesso consorzio Kkr/Vodafone, che potrebbe essere interessato a una fusione di Inwit in Vantage Tower in vista di future operazioni di M&A crossborder, o da parte di Ardian». Anche per gli analisti di Equita, alla luce delle indiscrezioni stampa, il titolo Inwit offre un certo appeal speculativo: «Riteniamo che l'entrata nell'azionariato di Inwit di Kkr e Gip attraverso Vantage Tower (33%) e la presenza di Ardian attraverso Daphne3 (30%), creino un elevato appeal speculativo sul titolo», riportano nella nota odierna.