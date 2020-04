Inwit torna a livelli pre-Covid dopo riassetto e cedole Il completamento dell'operazione di riassetto con l'incorporazione degli asset di Vodafone Towers e il contestuale ingresso di Vodafone come socio paritetico rispetto a Tim (con il 37,5%), la cui efficacia è datata 31 marzo, è stato al centro dell'attenzione degli operatori di Andrea Fontana

Inwit si lascia alle spalle il ribasso di Borsa dovuto all'emergenza coronavirus e tocca i massimi storici. Le quotazioni della società di infrastrutture per la trasmissione del segnale telefonico hanno toccato anche quota 10,42 euro. Il 19 febbraio, pochi giorni prima della scoperta in Italia dei primi casi di contagio nel Lodigiano, le quotazioni avevano toccato i 10 euro per poi precipitare a 7,7 a metà marzo. Il completamento dell'operazione di riassetto con l'incorporazione degli asset di Vodafone Towers e il contestuale ingresso di Vodafone come socio paritetico rispetto a Tim (con il 37,5%), la cui efficacia è datata 31 marzo, è stato al centro dell'attenzione degli operatori e ha supportato il recupero del titolo nelle ultime settimane. Lunedì 6 aprile inoltre il gruppo ha approvato i conti 2019 confermando la distribuzione di un dividendo ordinario di 126,7 milioni in distribuzione agli azionisti, pari a una cedola unitaria di 0,132 euro per azione. E' stato staccato il dividendo straordinario di 0,5936 euro legato al riassetto che sarà distribuito agli azionisti domani.

