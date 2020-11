Inwit vola vicino a massimi storici, piano e conti oltre attese

Gli analisti apprezzano le stime di crescita al 2023 e soprattutto la politica dei dividendi, con le cedole in crescita del 7,5% ogni anno

2' di lettura

Inwit si riavvicina ai massimi storici, con il balzo del 6-7% che sta registrando a Piazza Affari, dopo che a mercati chiusi la società ha comunicato i conti del terzo trimestre e il nuovo piano industriale.

Alcune voci della trimestrale hanno battuto le attese degli analisti. Inwit ha annunciato che i ricavi si sono attestati a 186,1 milioni (+0,9% rispetto al secondo trimestre), l'ebitda a 172,8 milioni (+0,7%) e l'utile netto a 40,3 milioni di euro (+5,7%). Rispetto ai valori pro-forma dello stesso periodo dell'anno precedente (che include il valore pro-forma relativo a Vodafone Towers e consente il confronto sul perimetro di business omegeneo) la crescita dei ricavi è dell'1,9%. Il debito è stato ridotto di 220 milioni nel trimestre.

Equita ha apprezzato i conti del terzo trimestre e ha sottolineato come anche i target del piano al 2023 siano stati superiori alle attese. A partire dalla crescita composta dei ricavi vista al 7,8% con atterraggio a 920-960 milioni (contro stime di 900 milioni) e una "buona visibilità". Stesso discorso per l'Ebitda, con un cagr del 12,5% a 650-690 milioni (attesi 597) «grazie al controllo costi, rinegoziazione leases e circa 150 milioni di investimenti per il land buyout"» Inoltre, secondo la sim la politica dei dividenti «è attrattiva con una cedola per azioni a 30 centesimi nel 2020 che salirà del 7,5% annuo a 37 cents nel 2023». Ciò significa che il multiplo debito/Ebitda al 2023 è atteso ridursi a 4,6 volte (contro un leverage ottimale di 6 volte) . per gli analisti della sim sarà quindi disponibile 1 miliardo per M&A o per la remunerazione dei soci.



Leggi anche Inwit torna a livelli pre-Covid dopo riassetto e cedole

La conclusione del broker? «Target 2023 superiori alle attese e con buona visibilità (oltre il 50% della crescita contrattualizzata). Miglioreremo le stime al 2023 allineandoci alle guidance». Equita consiglia di acquistare le azioni di Inwit ( "Buy"), stimando un target di prezzo a 10,8 euro.



Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)