«Io, Berlusconi e De Benedetti ma anche Kissinger e Mia Farrow» di Paolo Bricco

«Nel 1984, quando sono arrivato alla Mondadori, mi sentivo come un monaco a Las Vegas. Provenivo dalla Boringhieri di Torino dove, in un clima calvinista, silenzioso e severo, Paolo Boringhieri non diceva mai nulla, non comunicava mai un numero, non spifferava mai niente a noi della redazione, secondo il precetto di stretta osservanza einaudiana per cui gli editoriali dovevano sentirsi liberi, totalmente liberi, nelle loro scelte e che, per esserlo veramente, non andavano influenzati né dai risultati di vendita dei singoli libri né tantomeno dai risultati di impresa della casa editrice. A Segrate, era tutta un’altra cosa. Non c’era quel silenzio da monastero. In mezzo ai corridoi scampanellavano i telex che inviavano e ricevevano i documenti. Eravamo l’unica casa editrice italiana ad averli. Vivevi e lavoravi immerso in una grande energia».

Gian Arturo Ferrari – classe 1944, ghisleriano allievo a Pavia del papirologo e grecista Adelmo Barigazzi e del logico matematico Ettore Casari, già professore universitario associato in Storia del pensiero scientifico, tifoso assiduo ma non insensato dell’Inter, con il figlio Francesco fin dalla sua adolescenza ogni domenica allo stadio di San Siro – è nella sua casa di Corso Sempione a Milano. Una abitazione in un palazzo progettato nel 1935 da Giuseppe Terragni, che al suo interno ha le linee funzionali e irragionevoli, concrete e oniriche del principale esponente dell’architettura razionalista italiana.

India, una gigantesca Hovawart, prima abbaia e poi si sdraia nel salotto rotondo concepito al centro della casa dalla folle genialità di Terragni. La moglie Elena predispone una tavola segnata dai colori della verdura e dalla frutta e dal profumo delicato di pesce al forno che proviene dalla cucina. «Nella maggioranza delle altre case editrici, per pubblicare un libro straniero serviva un anno. Mandavi una lettera per una opzione di sei mesi. Trascorsi i sei mesi, chiedevi una reiterazione di altri tre. E, poi, chiudevi il contratto al Salone di Francoforte. A Segrate, le cose erano diverse. Vedeva la luce un libro interessante a Parigi o a New York, a Londra o a Berlino? Lo sapevamo subito. Il libro in edizione originale non era ancora passato dall’agente letterario dell’autore alla casa editrice straniera per la prima edizione. E noi, in due giorni, per mano dei nostri scout ricevevamo il dattiloscritto».

Ci mettiamo a tavola. India se ne accorge, si muove dal salotto rotondo e abbaia energica, si infila sotto il tavolo e alla fine si acquieta. Il pranzo è leggero, ma appetitoso. Sulla tavola sono predisposte insalata mista di pomodoro e insalata di finocchi e arance, polpettine di verdura e insalata russa. «A Segrate passavano tutti. Non soltanto i grandi scrittori e i grandi giornalisti. Quando intendo tutti, intendo proprio tutti. Ho conosciuto Henry Kissinger, l’attrice Mia Farrow e la top model Cindy Crawford. Per dire le personalità più diverse. I libri sono come la scopa della strega, perché a cavallo dei libri si arriva ovunque».

Ferrari è tante cose. È un uomo che ha vissuto una doppia vita: professore e uomo di editoria fino al 1989 quando, diventato vicedirettore generale e direttore editoriale di Mondadori, si è dimesso dall’università di Pavia.