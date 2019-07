«Io, ex promotore, vi racconto la truffa milionaria della setta delle criptovalute»

Klaus – un uomo di mezza età, che vive da tempo con il trading di monete virtuali – in quella setta, come la chiama lui, «che si avvale anche di santoni e guaritori per influenzare e manipolare la volontà dei clienti truffati», ci è finito in braccio. Anzi, in culla, visto che è stato tra i primi promotori a veder nascere qualche anno fa quel pugno di persone che, in Italia, hanno cominciato a radunare migliaia di “adepti” in luoghi pubblici e capannoni privati «per vendere fumo».



Il classico “schema Ponzi”



Un sistema semplice, perfino banale e spacciato, cosa davvero paradossale, alla luce del sole. Il classico e abusato – ma evidentemente ancora efficace – “schema Ponzi”. È il modello economico di vendita più truffaldino, che promette forti guadagni alle vittime a patto che queste reclutino nuovi investitori, a loro volta vittime della truffa. Klaus ci ha creduto, anche lui attirato dalle promesse di guadagni stratosferici, che sarebbero piovuti dal cielo sotto forma non di manna ma di criptovalute convertibili in euro di cui, lui, come tutti, non ha mai visto né forma né colore.



«Sembrava una cosa molto interessante – dichiara al Sole 24 Ore, al quale affida la sua storia e l'allarme su chi promette facili guadagni senza troppa fatica – . Abbinati all'emissione di future criptomonete, questa società e quelle gemelle, vendevano e tuttora vendono pacchetti di formazione, che rappresentano un'enorme fonte di guadagno».



Indubbio, visto che in Italia la soglia minima di acquisto di questi kit si aggira intorno ai 100 euro e arriva a oltre 30mila euro, con guadagni garantiti nel giro di pochi mesi – per chi cade nella rete – che giungono a toccare nel tempo i 30 milioni di euro.