«Io Hikma, torturata per 3 anni in Libia. La Open Arms mi ha salvata, voglio studiare a Roma»

«Sono stata rinchiusa e torturata, come tutti quelli che sono in Libia, è un posto pericoloso: per un anno e 4 mesi sono stata rinchiusa in una prigione, per una altro anno e mezzo in un magazzino: mi davano calci, pugni, è stato terribile». A raccontarlo è Hikma, 18 anni, etiope, una dei 13 naufraghi sbarcati dalla Open Arms cinque giorni fa per motivi di salute. Ai trafficanti ha pagato 6.000 dinari libici (oltre 3.500 euro, tutti i risparmi della sua famiglia) per potere lasciare la prigione e imbarcarsi.

«Sono salita su un gommone, eravamo in 55 - ricorda da Lampedusa, dove finalmente ha messo piede - Siamo rimasti in mare per due giorni,

poi siamo stati soccorsi dalla Open Arms». A bordo dell'imbarcazione spagnola non è stato facile. «Tutti ammassati uno accanto all'altro, ci coprivamo con delle tende dal sole e dal freddo della sera; da mangiare ci davano sempre maccheroni», aggiunge con una involontaria risposta al ministro dell’Interno Salvini che riferendosi ai salvataggi in mare delle navi Ong ha parlato di «crociere turistiche».

Hikma non ricorda se tutti i suoi compagni di viaggio si sono

salvati. «Io sono qui con mia sorella, anche lei è nel centro di

Lampedusa». In Etiopia ha concluso il quinto anno di studi prima

di partire. Sogna di poter continuare a studiare. «L'incubo per

fortuna è finito, ora sono libera», dice la giovane etiope.

«Ora sto bene, voglio andare a Roma per proseguire gli studi».

