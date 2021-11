Ascolta la versione audio dell'articolo

E-Sports Specialist, Ecochef, Criomicroscopista, Game Designer, Energy Manager sono solo cinque dei venti professionisti che il libro “IO SARO'. Il grande libro di quello che farai da grande”, in edicola il 27 novembre e in libreria il 2 dicembre, presenta, raccontando un futuro non troppo lontano. Venti nuove professioni: venti storie di ragazzi che sono diventati i migliori nel loro campo con i consigli di come arrivarci, la cassetta degli attrezzi e le parole chiave.



Di ognuno di loro si potrà leggere la biografia e scoprire come è diventato il migliore nel suo campo, che cosa si potrebbe fare per seguire le sue orme e le parole chiave indispensabili per lavorare in quel settore. Un libro per le ragazze e i ragazzi che non hanno paura di immaginare il futuro, e di rimboccarsi le maniche per realizzarlo. Una carrellata di biografie insolite per orientare gli adolescenti nelle scelte e nelle competenze da acquisire per le professioni futuristiche che stanno prendendo forma oggi in un mondo in continua evoluzione, perché, come dicono gli autori Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia, “Non bisogna mai smettere di fare tre cose: vole¬re, provare, impegnarsi.”

“Quando avevamo la tua età ci capitava spesso di essere avvicinati da un qualche adulto che ci faceva la solita domanda: «E tu, bell'ometto, cosa farai da grande?».

[...] «Cosa vogliamo fare da grandi» È una cosa nostra, che a un certo punto sentiamo dentro, un misto di scoperta di cosa sappiamo fare, ci piace fare, e una spruzzata di quel sogno che ci dice che tutto è davvero possibile.”

Il libro è in edicola per un mese dal 27 novembre al prezzo di 12,90€e in libreria dal 2 dicembre al prezzo di 14,90€



Gli autori

Pierdomenico Baccalario aveva deciso da bambino che da grande non avrebbe fatto il notaio come pensavano tutti, ma lo scrittore o, al massimo, il manager di scrittori. E così è stato. Le sue storie sono state tradotte in 30 lingue e hanno raggiunto milioni di lettori, e gli hanno permesso di fondare a Londra l'agenzia creativa collaborativa Book On a Tree.

Federico Taddia è autore, giornalista e divulgatore. Appassionato di ambiente, di futuro e di storie ipercuriose. Scrive su Topolino e collabora con RaiRagazzi. Su Radio 24 ha condotto Pappappero e Terra in vista, è attualmente in onda ogni domenica alle ore 11.00 con I Padrieterni e con il nuovo podcast Next Generation online su radio24.it.