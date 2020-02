«Io, viaggiatrice a Malpensa ai tempi del Coronavirus». Cronaca da un aeroporto deserto Giovedì 27 febbraio atmosfera surreale all’aeroporto di Malpensa: treni poco affollati, bar vuoti e niente code di Cristina Casadei

5' di lettura

Sto partendo da Milano Malpensa per Mosca con il volo Aeroflot delle 11.55. È stato un viaggio molto comodo, quello da casa all'aereo. La prima volta da quando ho preso un aereo in cui non ho dovuto correre in aeroporto, con il mio zaino in spalla. Alle 9.22 sono arrivata trafelata alla biglietteria automatica del Malpensa Express, senza biglietto, pensando di perdere il treno dell 9.27 ormai. E invece no. Avevo 4 macchinette self service a disposizione e un addetto con guanti e mascherine che poteva aiutarmi. Ce l'ho fatta da sola, comunque, e alle 9.24 sono salita sul trenino che mi aspettava sul binario 1.

Ho cominciato a guardare le carrozze, confesso, per cercare quella meno affollata. Per una volta non ho avuto che l'imbarazzo della scelta. Mi sono seduta in un settore completamente vuoto. mentre un'addetta alle pulizie stava passando un disinfettante sui maniglioni. Ho scelto una postazione da 4 sedute in basso, ma poco dopo ho cambiato. Meglio stare in alto, mi sono detta. E ho cambiato ancora seduta, fino a quando mi son sentita a mio agio. Il treno, intanto, aveva regolarmente lasciato la stazione di Cadorna.

Ho preso il mio tablet, aperto le edizioni digitali cercando di leggere gli articoli non letti di primo mattino sui quotidiani digitali. No, meglio telefonare all'ambasciata italiana a Mosca. Lo confesso, ho il terrore che mi rimandino indietro. Ieri ho sentito al telefono degli amici italiani che vivono a Parigi. Erano rientrati in Italia per le vacanze scolastiche invernali dei due bimbi, per una settimana bianca a Cortina, e adesso sono tutti a casa. I bimbi, in quarantena, non vengono accettati a scuola e dovranno rimanere a casa almeno due settimane. I genitori hanno “autonomamente” deciso di lavorare da casa, in smart working. La cameriera non si è presentata al lavoro, persino la portinaia li guarda dall'alto in basso. “Ci fanno sentire untori, siamo disperati”, mi confessano. Memore della telefonata, comincio a farne anche io.

Malpensa ai tempi del Coronavirus: fotoreportage dall’aeroporto deserto Photogallery14 foto Visualizza

Richiamo il Consolato della Federazione Russa di Milano, come ho fatto varie volte in questi giorni. Poi la compagnia Aeroflot a Malpensa. Già che ci sono contatto anche l'ambasciata italiana a Mosca via mail e poi via telefono, ma non mi rispondono subito. Mai fatto tante telefonate con il timore di arrivare in un paese ed essere rimandata indietro. Ma, oggi, è diverso. C'è il coronavirus. Intanto arriva la risposta dell'ambasciata italiana e poco dopo una telefonata che mi conferma che non ci sono restrizioni per gli italiani che arrivano a Mosca. Certamente devo essere consapevole che il paese ha nel cassetto i piani di emergenza in caso di epidemie o calamità e può tirarli fuori in qualsiasi momento, se necessario. Mi tranquillizzo. Intanto è passato il controllore che mi avverte che il treno sta arrivando al terminal 1, la mia destinazione. Scendo. Prendo l'ascensore insieme a un signore con la mascherina. Io non ne ho una e non indosso i guanti.

Non ho sintomi di alcun genere. Spero di non sbagliare nel mio comportamento. Entro all'aeroporto di Malpensa, terminal 1. Una prateria per pochi. Mai nessuno davanti a me. Né quando passo la carta d'imbarco prima dei controlli. Né durante il tragitto che mi porta al Gate dove mi imbarco sul volo delle 11.55. Non c'è affollamento nemmeno qui. La hostess mi imbarca con i guantini bianchi. Salgo in aereo, ma tutte queste comodità mi lasciano dentro una sensazione strana. Proprio a me, lo confesso, che non sopporto i luoghi affollati e faccio acrobazie per toccare meno possibile fuori casa, mi scosto se qualcuno starnutisce o tossisce. Parto, arrivederci a Mosca.