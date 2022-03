Iodio contro il rischio nucleare. Ecco tutto quello che c’è da sapere

4' di lettura

Per il panico da fantomatici effetti nucleari nelle farmacie è corsa all’accaparramento di medicinali a base di iodio. Le autorità sanitarie regionali e centrali provano a disinnescare l’allarme. Nella situazione attuale la corsa a questi farmaci è scientificamente inopportuna. Cominciamo dunque dalla conclusione.

«Comportamenti senza giustificazione»

«L’acquisto compulsivo di integratori e pillole di iodio, a seguito della invasione che sta avendo luogo in Ucraina, rappresenta un atteggiamento privo di giustificazione. Solo nel caso di un comprovato incidente nucleare vi è indicazione all’assunzione preventiva di ioduro di potassio (le abituali dosi contenute negli integratori alimentari non sono in grado di bloccare la tiroide) e le misure profilattiche devono essere prese esclusivamente a livello di sanità nazionale». A fare da guida è il professor Enrico Papini, uno dei più eminenti esperti di scienze endocrinologiche nel mondo. Con la premessa di sopra, «assumere di propria iniziativa iodio in compresse senza una reale motivazione, e senza la prescrizione medica, non solo è sbagliato ma può essere dannoso per la salute».

Le (appropriate) misure di prevenzione

I tragici eventi in Ucraina e i combattimenti che hanno avuto luogo intorno alla centrale di Chernobyl hanno suscitato il timore di un incidente nucleare. «Il rischio di un fall-out nucleare che coinvolga in modo clinicamente rilevante e non prevedibile il territorio italiano è, tuttavia, basso in considerazione della elevata distanza (Roma dista oltre 2000 km da Chernobyl). Appare comunque utile una messa a fuoco di questo improbabile ma potenzialmente drammatico problema».

Rischi da contatto con sostanze radioattive

Dipendono dall’intensità e dal tipo delle radiazioni assorbite. «Le sostanze più importanti rilasciate in seguito a un incidente nucleare sono: lo iodio-131 (131I), lo stronzio-90, assorbito dall’osso, che può causare tumori ossei e leucemia; il cesio-137 che si accumula prevalentemente nei muscoli; il plutonio che può causare tumori del polmone. Nelle persone che si trovano nelle immediate vicinanze (alcuni km) della fuga di un materiale che emette radiazioni ad elevata intensità i danni maggiori e più precoci sono al midollo osseo e all'intestino. Si sviluppano così anemia grave, elevata suscettibilità alle infezioni, emorragie pluridistrettuali e gravi turbe della alimentazione». Questa sindrome acuta da radiazioni si verifica solo per livelli di radioattività molto elevati e non riguarda la popolazione generale ma solo il personale che si trova all’interno o in stretta prossimità del reattore al momento dell'incidente. «Per la popolazione che vive nelle zone limitrofe, o che mangia alimenti contaminati, il rischio è dovuto alla ingestione con il cibo, o alla inalazione con l’aria, di sostanze disperse in seguito all'incidente. Caratteristica è stata la produzione di latte radioattivo in seguito all’incidente di Chernobyl, come conseguenza dell’erba contaminata mangiata dalle mucche».

Le possibili conseguenze a danno della tiroide

Tra le sostanze radioattive disperse nell’ambiente in seguito al danno di un reattore di una centrale nucleare c’è lo iodio-131. «Lo iodio si accumula prevalentemente nella tiroide e vi persiste per alcuni giorni irradiandola. L’irraggiamento della tiroide da parte di basse dosi di 131I non necessariamente esita in un danno clinicamente rilevante. Infatti, il nostro organismo è dotato di sistemi per la riparazione dei danni indotti da basse dosi di radiazioni, a cui siamo costantemente esposti per la presenza di elementi radioattivi nel terreno e per l’esposizione alle radiazioni cosmiche (personale aereo)». Ovviamente, quando i danni da radiazioni eccedono la capacità riparatrice dell’organismo si traducono in una condizione morbosa che è tanto più rilevante con l’aumentare della dose di radiazioni a cui è esposta la tiroide. «Per livelli di radiazioni elevati (tecnicamente, > 100 mSv nell’adulto) la probabilità di ammalare di tumore della tiroide aumenta significativamente. Poiché l’esperienza di Chernobyl ha mostrato che i tumori della tiroide indotti dalle radiazioni compaiono dopo una latenza di dieci-venti anni si rende necessaria, in queste circostanze, una sorveglianza medica per tutta la vita dei soggetti contaminati.