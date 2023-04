Ioniq 5 Disney per i 100 anni del colosso del cinema

Non era mai successo che il colosso americano decidesse di lanciare un'auto vera e propria. Almeno fino ad oggi visto che al Salone di New York è esposta la Hyundai Ioniq 5 Disney 100 Platinum Concept che è basata sul crossover elettrico del brand Hyundai griffato dai designer della Disney e creato per festeggiarne i 100 anni della nascita. Nel frontale c'è la fascia che ingloba i gruppi ottici che prende vita quando si avvia l'auto. Nell'abitacolo, inoltre, ci sono delle grafiche dei monitor di strumentazione e infotainment con i loghi Disney

