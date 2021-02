Auto: Ioniq 5, il suv elettrico che sfida Audi, Volkswagen e Tesla. Ricarica rapida a 800 Volt

Leggi anche Gruppo Hyundai sfida Volkswagen con una piattaforma Bev

Quattro diversi pacchetti di batterie

La Ioniq 5 sarà offerta in quattro versioni che combinano due tipi di batterie a 2 e 4 ruote motrici. Gli accumulatori hanno una capacità di 58 e 72,6 kWh per quattro diverse combinazioni: la più piccola la 2WD è capace di 170 cv, mentre la 4WD ha un motore anteriore da 72 cv e uno dietro da 163 cv. Con la batteria più grande la 2WD passa a 218 cv, mentre la 4WD adotta un'unità anteriore da 95 cv e una posteriore da 211 cv. L'accelerazione da 0 a 100 kmh varia da 5,2 a 8,5 secondi, quanto, invece, all'autonomia che è ancora in fase di omologazione l'obiettivo è di arrivare a 480 km per la Ioniq 5 più potente.

Ricariche superveloci a 400 e 800 Volt

Un dato ancora più significativo che distingue la nuova Ioniq 5 da tutte le altre elettriche sul mercato è la capacità di traino, pari a 1.600 kg. A cui si aggiunge uno degli elementi chiave della Ioniq 5 nel segmento in cui andrà a collocarsi e si tratta dell'accesso alla ricarica a 400 e da 800 Volt con velocità fino a 350 kW, reso possibile dall'utilizzo della piattaforma e-Gmp. Con le colonnine più rapide, infatti, si potrà recuperare l'80% dell'energia in 18 minuti e circa 100 km di autonomia in appena cinque minuti. Insomma uno step che in futuro finirà col fare davvero la differenza in termini di utilizzo delle vetture elettriche.

La Ioniq 5 alimenta anche device esterni o di casa

La Ioniq introduce poi soluzione che stanno per essere disponibili sulle vetture elettriche del futuro che avranno il compito di garantire al funzionalità di altre variabili che dipendono sempre dalla batterie. Infatti con la funzione V2L disponibile per la Ioniq 5 sarà possibile utilizzare le batterie per alimentare o caricare device esterni, come ad esempio delle biciclette, ma anche degli elettrodomestici con una potenza massima di 3,6 kW. Non è un caso che la nuova Ioniq 5 disponga delle necessarie prese del sistema V2L che fra l'altro sono state previste sia all'interno sia all'esterno del vettura coreana.



Un pacchetto completo di sistemi di sicurezza

Infine da segnalare che la nuova Ioniq 5 offre il pacchetto Smartsense con una serie di sistemi che sono stati ulteriormente evoluti. La nuova elettrica, infatti, porta al debutto fra l'altro l'Highway Driving Assist 2 con assistenza al cambio di corsia che andrà ad affiancare i già noti sistemi Forward Collision-Avoidance Assist, ma anche il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e ancora quello Intelligent Speed Limit Assist a cui si aggiunge il Safe Exit Assist, il Driver Attention Warning, Remote Smart Parking Assist e High Beam Assist. Una Ioniq 5, dunque, innovativa per stile e funzionalità il tutto all'insegna della sicurezza.