Ionity con Abb per la seconda fase di espansione della rete di stazioni di ricarica europea Abb ha ricevuto un ordine per 324 ulteriori caricabatteria ad alta potenza da 350 kW da Ionity

Ionity ha scelto Abb per la seconda fase dell'espansione della propria rete di stazioni di ricarica per veicoli elttrici in Europa. L'azienda svizzera ha ricevuto un ordine per 324 ulteriori caricabatteria ad alta potenza da 350 kW da Ionity, che li installerà in 24 paesi entro la fine del 2020. Nel 2018 Ionity aveva già commissionato ad Abb 340 caricatori ad alta potenza, che consentono di ricaricare la batteria delle auto elettriche per un'autonomia di 200 km in meno di 8 minuti. La joint venture tra BMW, Daimler, Ford e Volkswagen Group (con Audi e Porsche) ha finora aperto 202 siti di ricarica in 18 mercati europei.