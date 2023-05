Ionity: ad Affi la stazione di ricarica più grande d'Europa

Il Comune di Affi oltre ad essere oggi uno dei maggiori hub per la ricarica in Italia, rappresenta una case study importante di come un centro urbano che abbia investito in energia rinnovabile e mobilità elettrica possa creare un indotto turistico ed economico florido, e divenire punto strategico per i flussi veicolari della propria area territoriale.

Ionity: situazione attuale e obiettivi

Ionity gestisce la più grande rete di ricarica ad alta potenza (HPC) aperta a tutte le tipologie di veicolo lungo le autostrade e le strade ad alta percorrenza del Vecchio Continente. La potenza di ricarica HPC (High Power Charger) fino a 350 kW consente la massima velocità di ricarica. Come impegno per la sostenibilità, Ionity utilizza solo energia certificata 100% rinnovabile per una guida il più possibile ad emissioni zero. Alla fine del 2022 la rete Ionity HPC contava più di 450 stazioni di ricarica con oltre 2mila punti di ricarica in 24 paesi europei. L'obiettivo che l'azienda si è prefissata entro il 2025 è di espandere la propria rete a 7mila stazioni di ricarica per soddisfare la richiesta di energia della crescente quantità di veicoli elettrici sulle autostrade europee.

Loading...