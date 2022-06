Ionity realizzerà un'area di ricarica per veicoli elettrici nel Comune di Affi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ionity e il Comune di Affi (VR) hanno stretto una partnership per la realizzazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici Ionity presso i parcheggi del centro Commerciale in Via Pascoli. In un'area dedicato verranno installati 18 Chargers con potenza nominale di 350 kW ciascuno e connettore CCS COMBO2, alimentati da energia 100% rinnovabile. Infatti verrà realizzato un sistema di pensiline fotovoltaiche che genereranno energia pulita e al tempo stesso proteggeranno i veicoli da sole e intemperie durante la sosta. (d.l.)