#Iorestoacasa e mi alleno sul Web Lezioni di gruppo o pacchetti personalizzati: il web diventa palestra virtuale per allenare corpo e mente di Fabrizia Villa

Benedetto tappetino, è forse questo l'oggetto più prezioso ai tempi del lockdown. Basta srotolarlo sul pavimento per trascorrere un'ora o anche meno di attività fisica e volare con la mente oltre le pareti domestiche. L'evasione, oggi più che mai, è affidata ad app e social , improvvisamente diventati un mezzo per portare calore e normalità nelle nostre case. La necessità di fare movimento non è certo legata al solo fine di ottenere pancia piatta e glutei sodi, ma ha innanzitutto un effetto benefico sulla nostra psiche e sul nostro sistema immunitario, che mai come in questo momento hanno avuto bisogno di essere rafforzati.

Non ci vuole molto per costruire una palestra d'emergenza in casa anche quando lo spazio è poco e a condividerlo sono più persone.

Micro lezioni su YouTube

«Mi sono divertita a pensare come risolvere il problema della mancanza di attrezzi per rendere sempre diverse e varie le mie lezioni», spiega Raffaella Sangalli, insegnate e personal trainer di yoga e fitness. «Alle mie allieve ho proposto di utilizzare i leggings al posto dell'elastico, un vecchio pile tagliato come pattine da ginnastica, lo Zingarelli è diventato uno step casalingo e due bottiglie da un litro e mezzo i pesi per allenarsi». Quando non ha più potuto tenere le lezioni, Raffaella si è fermata qualche giorno e poi ha pensato al modo a lei più congeniale per continuare la sua attività di insegnante. «Ho deciso di non puntare sui social, ma proporre qualcosa di indirizzato al gruppo di persone che io seguo e che mi seguono da anni e di farlo gratuitamente. Ho aperto un canale privato su YouTube e poi ho pensato a che cosa fare. Ho registrato delle micro lezioni pensando anche alle esigenze quotidiane delle persone. Ho inserito in un contesto drammatico qualcosa di piccolo che potesse dare un po' di piacere sia fisico sia mentale, un'opportunità per stare nel qui e ora con leggerezza».

In diretta su Instagram