Non fatevi ingannare dalla fama secondo cui è l’isola che i ragazzi del Nord Europa scelgono per venire a ubriacarsi. Un po’ è vero ma fanno vita a sé, vivono solo di notte e l’isola non è poi così toccata dalla loro presenza. Per fortuna, le spiagge sono tante e lo spazio anche: da non perdere una giornata a Manganari, baie dorate in fila come soldatini e fondali bassi splendidi. Ma pure la Chora ha qualcosa di magico, soprattutto al tramonto. Le case e le cappelle bianche diventano rosate e da lassù si possono sfiorare tutte le isole intorno. Se poi sarete a Ios il 24 giugno fate in modo di farvi invitare da qualche locale alla festa - non per turisti - che si svolge in collina, al monastero di Agios Ioannis Prodromos: celebrazione religiosa con distribuzione a tutti del pane benedetto, cena sotto le stelle e balli fino all’alba. Un rito che è festa di popolo. Come in un film.

