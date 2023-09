iOS17 arriva oggi sugli iPhone: ecco le novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Che tu abbia intenzione di prendere uno dei nuovi modelli di iPhone 15, oppure di utilizzare ancora il tuo “vecchio” iPhone (fino alla versione XS, presentata 5 anni fa ndr), è il momento di scaricare iOS 17. Il rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo da parte di Apple è atteso intorno alle 19 di lunedì 18 settembre. Ed è sempre un evento per la fanbase numerosissima degli iPhone. iOS 17 è stato presentato alla Worldwide Developers Conference dell’azienda, a giugno scorso.

Cosa dobbiamo aspettarci? Molte novità, non tutte indispensabili. Di fatto, visivamente iOS 17 riprendere molto iOS 16. Ma lo sforzo di Apple pare sia stato molto importante sul lato della fluidità d'utilizzo anche sui modelli meno recenti.

iOS 17: le novità

Come detto, le novità sono numerose. Ma se proprio vogliamo trovarne una che sta già facendo discutere (in positivo), questa è quella relativa alla modalità StandBy, che di fatto trasforma l'iPhone in un mini hub pieno di widget, foto e orologi personalizzabili.

Va detto che quando Apple ha annunciato la modalità StandBy al WWDC, in molti avevano notato il lavoro svolto a Cupertino. Quando l'iPhone viene posato sul comodino, in modalità StandBy, diventa una sorta di hub. Un display intelligente dove trovare di tutto, grazie a una serie di widget fruibili in modalità orizzontale (mentre magari l'iPhone si ricarica).

Profili su Safari, posizioni su Mappe

Novità anche per Safari, lo storico browser made in Apple, che adesso presenta la possibilità di configurare dei profili, come succede da tempo su Chrome e Firefox. Questo, chiaramente, Ti consente di avere un insieme diverso di segnalibri, impostazioni, siti e cookie, in base agli utenti che fanno il login. Mentre su Mappe, è possibile salvare aree di una mappa nell’app Apple Maps per l’accesso offline, comprese indicazioni stradali, orari di apertura e altre informazioni.