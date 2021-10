iPad Mini, il taccuino digitale che mancava

Grazie alla Apple Pencil 2, diventa un taccuino affidabile, meno – invece – uno strumento per disegni da ritrattisti, perché il display è troppo contenuto. È molto utile per chi deve usarlo fuori casa (anche se sul divano non dispiace affatto).

E forse per questo ci sentiamo di consigliare la versione WiFI+Cellular, per non dover ricorrere sempre ad eventuali hotspot. Forse il limite più evidente è quello delle dimensioni del display, in certi contesti. Ad esempio la DAD o le videoconferenze. In questi casi, scegliete in iPad con display più grande.