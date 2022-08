Ipe Business school conferma un alto tasso di occupazione (100%) in pochi mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ipe Business School chiude l'anno accademico con un ottimo risultato in termini di placement: l'istituto ha garantito il 100% di placement entro 4 mesi (tempi anche più rapidi rispetto agli scorsi anni) ai laureati che hanno frequentato i suoi master .



Se ne è discusso in occasione del Graduation day del Master Ipe di 75 allievi che hanno terminato con successo i tre master 2021/2022 in Finance & Risk (su Finanza avanzata Risk, Fintech e Big data), Audit & Controlling (su Bilancio, Audit, Controlling & Consulting), e Marketing+(su Marketing, Digital & Communication) che si aggiungono al master Human Resources 4.0 (su Risorse umane & Social recruiting, Sviluppo e gestione dei talenti) la cui nuova edizione è iniziata lo scorso giugno e si concluderà nel prossimo dicembre.

Da 20 anni Ipe eroga corsi di alta formazione a giovani laureati con voti alti. Secondo l'istituto il 30% degli allievi è stato selezionato e “opzionato” dalle aziende per un posto di lavoro già prima della fine del master.Ogni anno si diplomano circa 150 allievi. Complessivamente, dall'inizio delle attività, sono stati oltre 1.800 i diplomati Master, 160 i docenti fra accademici e manager d'azienda, 50 i partner che hanno erogato borse di studio e altre agevolazioni per le quote di iscrizione, e 350 le aziende, banche e società di consulenza strategica che come network Ipe hanno contribuito regolarmente ad assumere i diplomati dei master e a fare proposte per formare i docenti e sviluppare i contenuti dei corsi in base alle richieste del mercato.Borse di studio e agevolazioniIpe Business school è un ente non profit che prevede agevolazioni per gli allievi più meritevoli o meno abbienti con borse di studio parziali o totali, convenzioni con Intesa Sanpaolo e prestiti d'onore a tassi minimi da restituire in 30 anni a partire da due anni dopo la conclusione del master anche con quote di 100 euro al mese.

Ipe Business School nasce a Napoli nel 2002 come iniziativa dell’IPE - Istituto per ricerche e attività educative che svolge attività di alta formazione nel campo dell’economia, finanza e management aziendale. Rappresenta un'eccellenza partenopea che da vent’anni facilita l’ingresso di giovani di talento nel mondo del lavoro. Dal 2012 è socio ordinario Asfor (Associazione italiana per la formazione manageriale) e dal 2018 fa parte anche del Consiglio direttivo. Dallo scorso anno è stata costituita come Fondazione ampliando ulteriormente la propria attività formativa con corsi per executive e realizzati in base alle specifiche richieste delle aziende.