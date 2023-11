Iperconnettività: ecco come può influenzare le scelte di investimento immobiliare

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’evoluzione dei mercati immobiliari non può prescindere da un fattore che si rivela anche utile a comprenderne le dinamiche: siamo nell’era dell’iperconnettività, che sta trasformando non solo il modo in cui abitiamo, lavoriamo e compiamo le nostre scelte d’acquisto, ma anche come ci muoviamo e interagiamo con gli altri.



Storicamente, l’analisi del mercato immobiliare ha valutato quattro macro aree fisiche: industriale, residenziale, uffici e retail. Questa suddivisione oggi non è più sufficiente a spiegarne il contesto e le dinamiche di valore.



L’accelerazione tecnologica e l’evoluzione dei modelli di consumo hanno inciso profondamente anche sulla trasformazione del mercato immobiliare e oggi Invesco propone CLIC (Consume, Live, Innovate, Connect), un nuovo modello interpretativo basato su un approccio olistico.



Se le analisi tradizionali dei vecchi modelli ci hanno fin qui consentito di capire “cosa” sia successo, oggi grazie anche al modello CLIC, con le sue metodologie legate allo studio dell’area “Connect”, possiamo capire meglio “perché” le cose accadono. Siamo in grado dunque di avere un approccio più aperto a tutto ciò che riguarda iperconnettività e mobilità, fattori che incidono ormai in modo strutturale sulle dinamiche di vita quotidiana e sulle scelte di consumo.



L’impatto del progresso tecnologico ha caratterizzato in modo indelebile l’era della connettività, fin dal secolo scorso. Le chiavi fondamentali nelle fasi della nostra evoluzione sono state la possibilità di ridurre i tempi di spostamento (grazie ai mezzi di trasporto), di personalizzare ed espandere la conoscenza (grazie a tutti i nuovi mezzi di trasmissione dei contenuti, a partire dalla TV per arrivare agli smartphone) e di ridurre i costi (ad esempio, in tutti quei passaggi che hanno portato dalla progettazione meccanica tradizionale alla stampa 3D).



Per capire la realtà in cui siamo, è necessario l’ulteriore passaggio di riconoscere l’impatto della digitalizzazione sull’iperconnettività. I dati sono oggi una parte fondamentale delle nostre vite e ne è dimostrazione la modalità con cui il digitale ha trasformato ogni tipo di business e interazione sociale.



Si calcola che ad oggi, nel giro di 24 ore, si effettuino 8.5 miliardi di ricerche sui motori online e vengano scambiati fino a cento miliardi di messaggi sulle piattaforme digitali. Inoltre, il 90% di tutte le informazioni ora disponibili sul pianeta è stato prodotto negli ultimi due anni.



Come incide tutto questo sul mercato immobiliare? La risposta del modello CLIC è semplicemente riconoscere che l’iperconnettività sta rimodellando l’approccio al Real Estate ed è trasversale a realtà anche molto differenti tra loro. Informazioni e dati sono oggi ciò su cui ci basiamo in ogni scelta, a maggior ragione in una realtà ibrida che permette scelte di lavoro e abitazione sempre più interconnesse da un lato ma sempre meno legate a dinamiche solo fisiche dall’altro.



Lavoro, ma non solo: consumo, relazioni, intrattenimenti sono sempre più condizionati dal fatto che la connettività ci offre delle opportunità che superano le tradizionali barriere fisiche imposte dalla distanza ma ci permettono scelte più legate alle esigenze (e alle esperienze) che modellano la nostra vita.



David Kellet (Head of Alternative Investments e Managing Director di Invesco) spiega come CLIC sia fondamentale anche per capire la trasformazione delle modalità di investimento in alcuni settori particolarmente condizionati dalle dinamiche legate all’interconnettvità, come quello degli hotel, in cui le scelte del consumatore esemplificano molto di ciò che è stato detto. Come sappiamo, il principale fattore di innovazione è la tecnologia. Quando scegliamo un hotel - che si tratti di strutture “business” o “lifestyle hotels”, le due tipologie più cercate dai clienti - utilizziamo ormai strumenti interamente legati a connettività e tecnologia; sia nella fase di scelta, che poi nell’uso dei servizi sul posto.



Servizi, multifunzionalità, iperconnettività sono fattori ormai imprescindibili nella scelta di un hotel e CLIC consente una volta di più di non considerare un hotel solo luogo fisico deputato a una sola funzione, ma contemporaneamente luogo per vivere, lavorare, divertirsi.



L’elemento “Connect” del modello CLIC ci mostra tutto il potenziale di un modello interpretativo nuovo, più aperto e capace di continuare a sostenersi sui pilastri tradizionali ma di spingersi a vivere la realtà nelle sue trasformazioni.



CLIC ci consente di riconoscere le caratteristiche e l’immenso potenziale dell’iperconnettività, per essere in grado di interpretare tutte le caratteristiche dei mercati immobiliari e la loro evoluzione futura.



