iPhone 12, radiazioni fuori limite: quanto c’è da preoccuparsi?

I timori dilagano tra i possessori di iPhone 12, anche in Italia. E non solo tra i “complottisti” pronti ad accusare di ogni nefandezza le onde elettromagnetiche da antenne cellulari.

Com'è noto, la Francia ha sospeso le vendite di iPhone 12 per sforamento dei parametri relativi alle radiazioni.

Apple ha detto che farà prestissimo un aggiornamento per la Francia, che però ora viene richiesto anche dalle autorità italiane, tedesche e belghe. Ma quanto c'è da preoccuparsi? Dobbiamo spegnere l'iPhone 12 in attesa che l'update arrivi anche da noi? E se è una cosa così importante, per la salute, perché Apple non fa l'aggiornamento ovunque nel mondo? Ma di preciso quali limiti ha superato?Tante domande. Vediamo di fare chiarezza.

Qual è il problema dell'iPhone 12

L’ANFR, l’agenzia governativa francese che gestisce le frequenze di comunicazione wireless, ha emesso l’ordine il 12 settembre dopo che l’iPhone 12 non ha superato uno dei due tipi di test sulle onde elettromagnetiche in grado di essere assorbite dal corpo.

L’ANFR ha invitato Apple a cercare di “risolvere rapidamente questo malfunzionamento” per i telefoni già in uso e ha dichiarato che monitorerà gli aggiornamenti dei dispositivi. Se non dovessero funzionare, l’azienda dovrà richiamare i telefoni già venduti in Francia. Apple ha risposto in un comunicato che l’iPhone 12, lanciato nel 2020, è stato certificato da diversi organismi internazionali come conforme agli standard globali sulle radiazioni.

L’azienda ha dichiarato di aver fornito all’ANFR i risultati dei propri test di laboratorio e di altri condotti da terzi che dimostrano la conformità del modello, e di contestare le conclusioni dell’agenzia.L’ANFR ha dichiarato che invierà agenti presso i negozi Apple e altri distributori per verificare che il modello non sia più venduto in Francia. Un braccio di ferro che vede comunque Apple decidere di fare l'update.