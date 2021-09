iPhone 13 arriva il 14 settembre: cosa dicono le indiscrezioni

La connettività satellitare

Non c'è dubbio però che l'indiscrezione più rumorosa riguarda l'eventuale presenza di una connettività satellitare. A lanciarla è stato l'analista Ming-Chi Kuo, solitamente fonte molto attendibile.

Secondo lui, i nuovi iPhone 13 potrebbero – in determinate circostanze – connettersi ai satelliti a bassa orbita terrestre. E questo grazie a un nuovo chip realizzato ad hoc per Apple da Qualcomm, lo Snapdragon X65. Questo, chiaramente, non significa che i nuovi iPhone si connetteranno ai satelliti per telefonare o navigare su Internet. Ma che potrebbero farlo in determinati contesti, e dietro (ipotizziamo) piani tariffari precisi.

Il nuovo Watch

Molta attesa anche per il nuovo orologio. È ormai qualche anno che Apple, del resto, fa del Watch un device in grado di lasciare le briciole alla concorrenza. E dopo il modello dello scorso anno, che aveva introdotto la misurazione dell'ossigeno, quest'anno con Watch 7 Apple potrebbe portare sul polso un misuratore di temperatura corporea.

Più difficile, invece, che già a questo lancio vengano integrati i misuratori di pressione arteriosa e valori glicemici, tecnologie alle quali comunque Apple sta lavorando da anni.

Anche il design potrebbe essere, per la prima volta, rivisitato, con un display leggermente più grande in entrambe le versioni, e con gli angoli meno smussati (un po' per seguire il design dei nuovi iPhone e dei nuovi iPad, che hanno angoli molto squadrati).