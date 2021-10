iPhone 13 con gli operatori? Raddoppiano gli sconti. L’analisi di Sos Tariffe

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Possiamo portarci a casa l'iPhone 13 (normale, Pro, Max, Mini…) a un prezzo scontato, grazie a un operatore telefonico. Gli sconti quest'anno offerti da questa modalità sono il doppio di quelli dell'anno scorso, secondo un'analisi di SosTariffe.it: in media del 10% sul prezzo di listino (contro il 5% dell'anno scorso, con l'iPhone 12).

E, da una nostra ricerca sui siti degli operatori, risulta che alcune combinazioni concedono sconti fino a 150 euro. Per chi è fortunato ad aggiudicarseli, s'intende. Spesso ci si imbatte infatti, sui siti, nella scritta “prodotto terminato”.

Non è un mistero che quest'anno la crisi dei chip abbia colpito anche la produzione dell'iPhone 13. Apple è pronta a ridimensionare i suoi obiettivi di produzione del nuovo, arrivando a tagliarli di 10 milioni di unità rispetto alle previsioni. La disponibilità dei chip per vari prodotti è ancora ampiamente inferiore alla domanda, nel mondo.

Le offerte degli operatori

Comunque, chi ha pazienza dovrebbe riuscire a ottenere l'iPhone 13 a un prezzo ridotto con uno degli operatori. Alcuni permettono di scegliere tra pagamento a rate o in un'unica soluzione (più economica); altri sono a rate. Solo Vodafone chiede di abbinare l'iPhone 13 a una sua offerta, mentre gli altri non hanno questo vincolo. Da una nostra analisi sembra però anche che sono proprio con Vodafone gli sconti maggiori.

Loading...

Il nuovo Osservatorio SOStariffe.it ha analizzato le offerte degli operatori di telefonia mobile per l'acquisto a rate dei nuovi iPhone 13. L'indagine ha preso in considerazione le diverse offerte, rivolte a nuovi e già clienti, dei provider che hanno incluso nei loro listini gli smartphone presentati da Apple lo scorso settembre. I risultati dello studio sono poi stati confrontati con le offerte in vigore nell'autunno del 2020 in occasione del lancio della gamma iPhone 12.

Il risparmio maggiore con gli smartphone più cari

Secondo SosTariffe.it, il risparmio è maggiore con gli iPhone 13 più cari. Lo studio conferma, infatti, come scegliendo il taglio da 256 GB (sia per iPhone 13 normale che per le varianti Pro) sia possibile risparmiare in media l'11% sulla spesa complessiva per l'acquisto dello smartphone.

Con il taglio “base” da 128 GB, invece, il risparmio è più basso e scende fino al 7%. Il dato in questione è in netta contro-tendenza rispetto allo scorso anno. Le offerte per gli iPhone 12 a rate, infatti, erano più convenienti scegliendo il modello entry level (da 64 per iPhone 12 e 128 GB per le varianti Pro). In questo caso, infatti, il risparmio garantito dalle offerte a rate arrivava fino al 15% rispetto al listino per iPhone 12 e fino al 9% per le varianti Pro.