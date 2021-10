iPhone 13 Pro Max ed iPhone 13: le differenze e i passi in avanti rispetto al 12

Come abbiamo anticipato è sulle foto e sui video che si vedono i principali upgrade. Le foto danno risultati di maggiore luminosità in condizioni di buio, un miglioramento rispetto al 12 Pro che già faceva di questo aspetto uno dei suoi avanzamenti maggiori rispetto all'11.

Arrivano inoltre dei nuovi effetti, selezionabili prima di fare la foto, che regolando tonalità e temperatura danno una diversa connotazione alle immagini. Sembrano dei filtri ma non lo sono perché non hanno effetto su alcuni particolari come il colore del viso.

Altra novità utile è l'arrivo dell'autofocus anche nella telecamera grandangolare, quelle che entra in gioco quando scegliamo zoom 0,5. Permette di mettere in primo piano un soggetto, fino a 2 metri di distanza.

Sui video il livello professionale del 12 Pro Max fa un ulteriore salto in avanti. Arriva inoltre l'effetto cinematrografico che è divertente. Il sensore della fotocamera è in grado di cambiare il soggetto da mettere in primo piano, con una specie di effetto bokeh. Si può cambiare anche manualmente e persino in post produzione. Una funzione di entertainment, mentre è sui video classici che questi iPhone arrivano a prestazioni di livello professionale.

iPhone 13: altro che modello base

Il vero salto riguarda il modello “base”, che poi tanto base non è. Perché iPhone 13 è assolutamente un top di gamma (e del resto il prezzo lo conferma). Nelle settimane in cui abbiamo provato questo smartphone, abbiamo notato come la differenza fra questa versione e quelle Pro si sia ridotta veramente al minimo. Tanto che inizia a essere legittima la domanda su quale valga la pena comprare.