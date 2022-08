iPhone 14 arriva il 7 settembre: ecco come sarà e quanto potrebbe costare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancava solo l'ufficialità, e adesso è arrivata. Il nuovo iPhone 14 sarà svelato il prossimo 7 settembre. La conferma arriva direttamente da Apple, che ha inviato a giornalisti e addetti ai lavori un invito ufficiale per seguire l'evento che, anche stavolta, sarà virtuale.

E' già tempo di un nuovo iPhone, insomma, con Apple che quest'anno ha deciso di anticipare ulteriormente i tempi. L'evento, che da Cupertino hanno battezzato “Far out” (lontano), sarà l'occasione per svelare il modello 14 dello smartphone di maggior successo a livello globale. Un oggetto sulla cresta dell'onda da oltre 15 anni che, lo dicono i numeri, ha fatto la fortuna di Apple.

iPhone 14: come sarà

iPhone 14, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare in 4 modelli: due Pro (uno Max) e due con caratteristiche meno performanti (ma anche meno costosi). Stavolta, però, non dovrebbe esserci spazio per un iPhone 14 “Mini”. I rumors più quotati, infatti, scommettono che sarà sostituito da un altro iPhone con schermo da 6,7 pollici, dunque da una versione Max. Anche quest'anno la famiglia dei Pro dovrebbe ospitare 3 fotocamere sulla scocca posteriore, mentre iPhone 14 e 14 Max dovrebbero averne solo due.

Per quanto riguarda il connettore di ricarica, Apple andrà ancora per la sua strada mantenendo la porta lighting. Per l'Usb C, che la Commissione Europea sta di fatto imponendo a tutti i costruttori, ci sarà tempo. E probabilmente non sarà indolore.

Uno dei cambiamenti più significativi, al di là dell'arrivo quasi scontato del nuovo chip A16 Bionic (probabilmente a 5 nanometri), dovrebbe essere la rivisitazione del notch, lanciato da Apple con il modello iPhone X e che ora potrebbe essere ridotto al minimo, trasformandosi in due isolette per sensori e fotocamera anteriore.