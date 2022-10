iPhone 14 Plus: la recensione. Apple punta in alto con una super batteria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una bella sorpresa. iPhone 14 Plus, il primo iPhone “grande” non Pro dopo diverso tempo, farà molta strada. Perché il connubio hardware – software sembra quello giusto. Un display dalle dimensioni più generose (6,7 pollici, e non 6,1 come iPhone 14 nella versione base) e una batteria decisamente più performante (probabilmente la migliore, oggi, su qualsiasi iPhone) sembrano caratteristiche in grado di portare questo Plus a prodotto dell'anno, per Apple. Anche perché il prezzo è più basso rispetto alle versioni Pro: si parte da 1.179 euro rispetto ai 1.339 e 1.489 di iPhone 14 Pro e Pro Max. E in un momento delicato, per l'economia globale, come quello che stiamo attraversando, non è certo un dettaglio.

Display e frequenze

Il display del 14 Plus presenta una risoluzione di 2778 x 1284 leggermente superiore rispetto al 14. Questo significa che anche se è molto più grande, mantiene all’incirca gli stessi pixel per pollice (458ppi rispetto ai 460ppi del 14).

Che in parole più semplici vuol dire che le immagini sembrano altrettanto nitide su questo schermo. Ma sono più grandi, e puoi vedere più e-mail o parti di una pagina web prima di dover iniziare a scorrere col dito.

Rispetto ai modelli Pro, manca la tecnologia ProMotion, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. E ci sembra francamente un controsenso, per un marchio come Apple, anche in virtù del fatto che ormai da tempo le frequenze di aggiornamento così elevate sono diventate la norma per i telefoni Android di fascia alta. Si tratta di dettagli, chiaramente. Ma la fluidità cambia, se usi abitualmente un iPhone Pro.

Batteria super

L'altro lato della medaglia, però, è positivo: la mancanza di ProMotion fa sì che lo smartphone consumi meno energia. E questo allora potrebbe contribuisce alle eccellenti prestazioni della batteria del 14 Plus. Un compromesso che probabilmente piacerà a molti utenti. La batteria dovrebbe essere la stessa che Apple ha montato su iPhone 14 Pro Max. La differenza nelle prestazioni, dunque, sta tutta nella mancanza di alcune tecnologie (come ProMotion) più energivore, che giocano a favore del Plus.