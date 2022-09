iPhone 14 (Plus) e Pro (Max). Poi Watch Ultra: tutte le novità e i prezzi per l’Italia

19:49 Ecco iPhone 14 e iPhone 14 Plus: i modelli Usa avranno solo eSIM, addio SIM fisica

È il momento clou. Arrivano iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Su questi modelli rimane il classico design visto negli ultimi modelli, col classico notch molto evidente. La batteria dura tutto il giorno, spiegano i manager Apple. Processore A15 Bionic. Cpu a 6 Core. Grande attenzione sulla fotocamera. I modelli per il mercato americano non avranno pià la sim fisica, solo eSIM.

Arriva la funzione di emergenza che consente di lanciare l’allarme in situazioni di pericolo anche senza copertura di rete. In questo caso si utilizza il segnale satellitare. Una grande novità, questa. Si chiama Emergency SOS via Satellite. Prezzi per l’Italia: a partire, con 128 giga, da 1.029 euro e 1.179 (il Plus). Preordine dalle 14 del 9 settembre. iPhone 14 disponibile dal 16 settembre. iPhone 14 Plus sarà disponibile dal 7 ottobre.

Emergency SOS

I nuovi iPhone 14 e 14 Plus