iPhone 15 Plus, la recensione: così ha ridotto il gap dai modelli Pro

Da poche settimane stiamo testando il nuovo iPhone 15 Plus. E dopo le oscillazioni emotive iniziali, che rischiano di trasformarsi in impressioni poco lucide, proviamo a tirare le somme su questo nuovo modello, che a quanto pare - nelle difficoltà che la famiglia degli iPhone 15 stanno riscontrando - è quello più apprezzato.

In generale, iPhone 15 Plus ci sembra abbia ridotto il suo gap coi modelli Pro. Il design, la Dynamic Island (che lo scorso anno era solo sui modelli Pro), un peso ancora più leggero del Pro Max, un chip più veloce e una fotocamera più performante, rendono il 15 Plus molto più vicino al 15 Pro Max, rispetto a quanto succedeva in passato. E non è banale, perché poter avere un iPhone dallo schermo più ampio senza dover per forza ricorrere alle prestazioni (e soprattutto al prezzo) del Pro Max, è una buona notizia per gli utenti.

Cosa si trova nella scatola

Partiamo dall’inizio: cosa c’è nella scatola. Apple ha smesso di dotare gli smartphone dell’alimentatore per la ricarica da ormai un paio d’anni. Anche stavolta è così. All’interno, però, c’è un’altra sorpresa. Quest’anno, tutti i modelli della serie iPhone 15 sono dotati di una porta USB-C, quindi il cavo incluso nella confezione è dotato di connettori USB-C su entrambe le estremità. E forse per questo, quest’anno valeva la pena fornire anche un alimentatore adatto.

Design

Non ci sono grandi cambiamenti nel design. E’ ormai difficile distinguere un iPhone dal modello 12 in poi, perché i cambiamenti sono veramente pochi e spesso impercettibili. Ma ci sono ancora alcune che comunque ci sono piaciute: cornici più sottili attorno allo schermo e un nuovo retro in vetro opaco che non cattura più le macchie delle impronte digitali come in passato. Il grande cambiamento e sulla scocca anteriore, dove il famoso notch ha lasciato spazio alla Dynamic Island integrata. Questo, come detto, fa dell’ iPhone 15 Plus qualcosa di molto più simile ai modelli Pro.

Display e frequenza

Il display è lo stesso usato nei modelli di un anno fa. Ma la cattiva notizia, se siete abituati a un modello Pro, è che la differenza di frequenza si vede tutta. I 60 HZ sono visibilmente differenti rispetto ai display con 120 Hz, La frequenza di aggiornamento è più lenta, e questo è una pecca notevole. Anche perché per telefoni di questa fascia di prezzo, ormai i 60 Hz appartengono al passato per un po’ tutti i produttori. E’ ora che Apple si adegui. Perché proprio questa caratteristica è quella che ci ha convinto meno. La fluidità nell’utilizzo ne risente.