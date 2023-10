iPhone 15 Pro si surriscalda: Apple promette una soluzione software

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple ha risposto alle segnalazioni di diversi utenti che, dopo aver acquistato i nuovi iPhone 15 Pro, avevano segnalato un eccessivo riscaldamento durante l’utilizzo. L’azienda di Cupertino ha dichiarato in una nota che si tratta della conseguenza di un bug legato al software e che presto arriverà un aggiornamento risolutivo. Più in particolare, l’azienda parla di «alcune condizioni» in cui avviene.

Innanzitutto «il device può risultare più caldo nei primi giorni dopo l’impostazione o il ripristino a causa dell’aumento dell’attività in background. Abbiamo inoltre riscontrato un bug in iOS 17 che ha un impatto su alcuni utenti e che sarà risolto con un aggiornamento del software. Un altro problema riguarda alcuni recenti aggiornamenti di app di terze parti che causano un sovraccarico del sistema. Stiamo collaborando con gli sviluppatori di queste app per trovare delle correzioni che sono in fase di rilascio».

Tra queste app ci sono il gioco Asphalt 9, Instagram e Uber. Meta, proprietaria di Instagram, ha già risolto il problema con l’aggiornamento rilasciato il 27 settembre.

Apple ha negato che il problema sia legato all’hardware della linea iPhone 15 Pro. Ha dichiarato che l’imminente correzione del software non comporterà un rallentamento del processore degli ultimi modelli. Nega inoltre che possa avere un ruolo la Usb-C.

L’iPhone 15 Pro, inclusa la versione più grande denominata “Max”, include un telaio in titanio, una novità per l’iPhone, e un chip A17 Pro con una componente grafica migliorata. Alcuni ricercatori, scrive Bloomberg, hanno affermato che queste modifiche hardware potrebbero aver contribuito al problema.