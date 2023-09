Ecco iPhone 15 con Usb-C e iPhone 15 Pro in titanio. Arrivano il 22 settembre: tutti i prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Keynote di Apple - accompagnato da una performance negativa del titolo a Wall Street in calo in chiusura di quasi il 2% - apre con un video fortemente emotivo: la storia del giorno di compleanno di diverse persone che lo festeggiano dopo che hanno beneficiato di Apple Watch per le notifiche salvavita. In un caso un problema di cuore. In un altro un incidente. Salute e sostenibilità saranno due temi centrali del keynote, in particolare per quanto riguarda Apple Watch. Ma vediamo per punti. I nuovi prodotti arrivano in Italia il 22 settembre.

Apple Watch 9 si comanda con un tocco tra le dita

Poi la intro di Tim Cook. E si inizia con i nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra. Ordinabili da oggi, disponibili in America dal 22 settembre.

Novità: si può usare Siri per fare domande che riguardano i propri dati di salute. Funzionerà inizialmente in inglese e cinese. Nuovo processore a bordo: A9. Migliora la possibilità di ritrovare il proprio telefono. Le informazioni sono di dettaglio, con la direzione e i metri di distanza dal telefono.

Ma soprattutto consente, con il machine learning, una nuova gesture: il doppio tocco. Con un doppio tocco di due dita si può rispondere al telefono. Fermare l'allarme. Fermare una canzone. Senza toccare il telefono. Il processore rileva le sottili variazioni del flusso sanguigno quando il dito indice si toccano per rilevare il comando. Sarà disponibile dal mese prossimo. Prezzo a partire da 459.

Watch 9, primo prodotto a zero emissioni

Lungo focus sulla sostenibilità. Per Apple Watch c’è un calo del 78% di impronta ecologica, e il resto è compensato dalla semina di nuove piante. Usa cobalto riciclato al 100% e nuovi materiali riciclati per i cinturini. Per questi, l’azienda da oggi non userà più il cuoio per gli accessori di telefoni e orologi. Apple Watch Series 9 è dunque il primo prodotto dell’azienda a emissioni zero.