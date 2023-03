iPhone, SOS emergenze via satellite arriva in Italia. Ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il servizio di Apple che consente di mandare messaggi di emergenza via satellite, e che può quindi rivelarsi decisivo in una situazione in cui non c’è connessione cellulare, arriva da oggi in Italia. Ha già debuttato nei mesi scorsi negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, ora oltre al nostro paese si estende ad Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Si chiama «SOS emergenze via satellite» ed è disponibile solo per iPhone 14 per una questione di hardware. È gratuito per due anni. Funziona agganciandosi a 24 satelliti che aleggiano a oltre un migliaio di chilometri sopra le nostre teste.

Lo abbiamo provato al parco di Monza, come potete vedere in questo video. Un contesto ideale perché in un ampio spazio all’aperto. Gli esperti di Apple ci hanno spiegato che il servizio funziona al meglio quando non abbiamo nulla sopra di noi. In un bosco molto fitto può essere più lento. Lo vediamo meglio più avanti.

Per funzionare, in una condizione di emergenza, basta digitare il 112. iPhone farà un tentativo di utilizzare un eventuale residuo di connessione cellulare o wifi, ma nel caso non fosse disponibile inizia a cercare i satelliti. Le schermate principali che appariranno le vedete in questa serie di immagini.

Prima viene proposto un questionario studiato per avere una risposta semplice alle domande più importanti. Poi per l’invio si attiva la ricerca del satellite: basta muovere la mano nella direzione che indica la grafica sul display. Una volta agganciato non faremo altro che rispondere a una serie di domande via messaggio. Apple spiega che ci saranno delle persone a gestire la comunicazione con la persona che necessita di aiuto. Si tratta del “centro di smistamento della chiamate” che fa da intermediario con il servizio di emergenza.