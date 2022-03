Ipi migliora i conti nel 2021 e punta sul palazzo Rai a Torino

I servizi di intermediazione

I servizi di agency e brokerage sono esercitati da Ipi Intermediazione con una organizzazione di filiali dirette a Torino, Roma, Napoli , Milano , Genova, Bologna e Padova. La società ha realizzato nell'esercizio 2021 un valore della produzione di circa 6 milioni di euro (quasi raddoppiato rispetto al 2020) con un utile di 0,6 milioni di euro. È prevista l’apertura di altre filiali, investimenti sulla digitalizzazione dei processi e in applicazioni di marketing. Nella mediazione creditizia, sono stati investiti oltre 200mila euro nel progetto Alphacredit: società di cui si possiede ora il 39% del capitale sociale, attiva nei mutui e cessioni del quinto con quasi 100 collaboratori.

Cosa succede nel 2022

Secondo quanto comunica la società, nel 2022 gli investimenti immobiliari riguarderanno in prevalenza il già citato Palazzo ex Rai a Torino nonché la valorizzazione degli uffici del Lingotto per incrementare l'occupazione in locazione. Per gli altri immobili di proprietà da trasformare si procederà con i piani urbanistici e progetti. «Per gli immobili finiti siamo pronti a cogliere le opportunità di vendere nei casi in cui si ritenesse il prezzo offerto corrisponda ad una buona valorizzazione, così da ridurre l’indebitamento e disporre di risorse finanziarie per investimenti immobiliari», dicono dal Gruppo.

Nel settore servizi immobiliari obiettivo è la crescita sia di Ipi Intermediazione che andrà ad espandersi ancora con nuove filiali, sia del gruppo Agire entrato nel segmento di mercato dei cantieri dei cosiddetti “bonus”.

«A fronte di un’emergenza sanitaria che è stata gestita ed i cui effetti negativi si stanno assorbendo, l'invasione della Russia in Ucraina e la guerra in corso, ci pone di fronte a scenari del tutto nuovi ed il cui impatto sul nostro settore saranno tutti da decifrare – spiegano dalla società – : inflazione, aumento dei tassi di interesse, rallentamento più o meno marcato degli investimenti condizionerà l'andamento del 2022 e molto probabilmente non solo. Una situazione che si prospetta complessa, che il Gruppo può affrontare potendo contare su un’adeguata disponibilità finanziaria utile per far fronte agli impegni del prossimo anno. Nel contempo le attività di servizi e alcuni immobili che possono essere venduti, potranno concorrere a generare le risorse finanziarie necessarie per affrontare le difficoltà di mercato».