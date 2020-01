Ipo in Borsa di Elisabetta Franchi, quando sono le donne a trascurare le donne nei cda Nel cda della nuova società post quotazione, presieduta dalla Franchi, figurano altri otto consiglieri. Di questi, solo una sarà una donna di Alessandro Graziani

La self-made woman Elisabetta Franchi quota in Borsa la sua azienda di moda-abbigliamento Betty Blue. Lo fa attraverso conferimento della società alla Spac Spactive promossa tra gli altri da Maurizio Borletti.

Da pochi giorni si è tenuto il primo incontro con gli investitori potenzialmente interessati all'Ipo, dove Elisabetta Franchi - fondatrice, stilista, presidente e anima dell'azienda - ha raccontato molto la sua storia oltre a illustrare più in breve i dati finanziari della maison. Dati che peraltro, a un primo riscontro, gli analisti hanno ritenuto positivi. E con pre-valutazioni di Ipo su livelli non “sparati”.

La sorpresa è però arrivata nei giorni successivi e riguarda la governance della società post-quotazione attraverso la fusione con la Spac Spactive. Nel cda della nuova società, che sarà presieduta dalla stessa Elisabetta Franchi, figurano altri otto consiglieri. Di questi, solo una sarà una donna.

In un mondo finanziario in cui giustamente si cambiano le regole della governance societaria favorendo anche con le “quote rosa” una maggiore presenza di donne nei consigli di amministrazione - e con Goldman Sachs che ha da poco annunciato di non partecipare più ad Ipo di società che non abbiano presenze femminili nei board - balza all'occhio la scelta di una presenza maschile quasi totalitaria nel cda di Betty Blue. Da una donna, azionista di maggioranza e anima dell'azienda, ci si poteva aspettare di più.