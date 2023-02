Ipo e raccolta fondi più veloci: la Cina mette il turbo alle quotazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il tanto atteso progetto di riforma delle Ipo in gestazione da quattro anni, basato sul sistema della registrazione tipica degli Stati Uniti, si è ormai concretizzato.

Ieri la China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha pubblicato, in vista della raccolta di pareri, il progetto di regolamento che accelera il meccanismo delle quotazioni e la raccolta di fondi sul mercato.

Loading...

La svolta avvantaggerà banche di investimento e fondi di private equity, ampliando il meccanismo adottato per la prima volta dal segmento Star di Shanghai che raggruppa le azioni tecnologiche, poi esteso al consiglio dell’indice ChiNext di Shenzhen sarà esteso ai consigli di tutte le piazze cinesi, Shanghai, Shenzhen e Pechino, l’ultima nata in ordine di tempo.

In base al testo diffuso non viene fissato alcun limite di negoziazione giornaliera per le azioni Ipo durante i primi cinque giorni di trattative. Le società quotate sono però ancora soggette al limite di negoziazione giornaliera del 10 per cento. «La riforma - ribadisce la CSRC - è progettata per dare il diritto di scelta al mercato e renderlo più trasparente e prevedibile». Attualmente, è la stessa autorità di regolamentazione a dare il via a trattative e a monitorare i valori delle quotazioni. D’ora in poi sarà più importante la modalità di circolazione delle informazioni sensibili mentre la CSRC farà solo un controllo formale per assicurarsi che le quotazioni siano in linea con la politica industriale nazionale.

Questo non vuol dire che le aziende potranno essere quotate a vita, i candidati devono sempre e comunque soddisfare determinate soglie e severi requisiti di divulgazione delle informazioni. La svolta, infatti, ha suscitato reazioni miste tra gli addetti ai lavori, c’è chi teme la pioggia di Ipo e il conseguente drenaggio di liquidità che ne conseguirebbe. Il che vale a dire maggiore instabilità finanziaria potenziale, proprio quella che Pechino vede come il fumo negli occhi.